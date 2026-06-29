Odeta Nestor, persoana care a asigurat în trecut conducerea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), a fost plasată luni în arest la domiciliu. Măsura a fost stabilită printr-o hotărâre de ultimă oră a Curții de Apel București.

Hotărârea magistraților este una definitivă, astfel că fosta șefă a instituției va părăsi arestul central. Inițial, pe data de 17 iunie, Tribunalul București emisese un mandat de arestare preventivă pe numele acesteia. Odeta Nestor a contestat însă imediat măsura privativă de libertate, iar judecătorii de la Curtea de Apel au considerat că o măsură mai blândă este suficientă în această etapă a procesului penal.

Ancheta este instrumentată de Direcția Națională Anticorupție, care a oferit detalii importante despre rețeaua de corupție destructurată. Într-un comunicat oficial transmis agenției naționale de presă Agerpres, procurorii precizau că două persoane au fost arestate preventiv într-un dosar de corupție: un cetățean bulgar R.D.M. - acuzat de dare de mită și N.C.O. - acuzată de complicitate la luare de mită, dare de mită și instigare la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.

Surse judiciare consultate în exclusivitate au confirmat pentru Agerpres că inițialele N.C.O. fac referire directă la Nestor Cristinela Odeta. Care este reprezentată de avocatul Eliza Ene-Corbeanu (foto).

Conform datelor strânse la dosar, activitatea infracțională s-ar fi derulat pe parcursul mai multor luni. Procurorii susțin că, în perioada noiembrie 2025 - martie 2026, aceasta ar fi remis unui funcționar public din cadrul ONJN, colaborator autorizat în cauză, suma totală de 1.500 euro și 2.000 lei, direct, în legătură cu urgentarea și, respectiv, întârzierea îndeplinirii unor acte ce intră în îndatoririle sale de serviciu.

Intervențiile nu s-au oprit însă doar la sume de bani pentru urgentarea unor documente. Anchetatorii menționează că fosta șefă a autorității de control l-ar fi determinat pe funcționarul respectiv să-i permită accesul la înscrisuri comunicate instituției publice, conținând informații nedestinate publicității, prin prezentarea și înmânarea acestora la aceeași dată.

Ramificațiile cazului de corupție ajung și la nivel internațional, implicând sume uriașe oferite drept mită pentru trecerea cu vederea a unor nereguli din piață. În plus, ea ar fi înlesnit acceptarea de către un funcționar public din cadrul ONJN a promisiunii sumei totale de 100.000 euro făcute de cetățeanul bulgar, în numele și în interesul unui operator economic care își desfășoară activitatea în domeniul jocurilor de noroc, în scopul finalizării unor verificări inițiate de ONJR, într-o manieră care să nu permită dispunerea față de operatorul economic vreunei sancțiuni.

Mita de o sută de mii de euro ar fi fost plătită în două etape distincte, sub stricta supraveghere a anchetatorilor. Referitor la suma promisă de 100.000 de euro, procurorii spun că cetățeanul bulgar R.D.M. a remis 50.000 de euro în două tranșe (45.000 de euro și 5.000 de euro) pe data de 8 aprilie și restul de 50.000 de euro în data de 16 iunie, ocazie cu care a fost prins în flagrant.