Fost primar PNL Alba, mort într-un accident cumplit

Fost primar PNL Alba, mort într-un accident cumplit
Din cuprinsul articolului

Este doilu în PNL Alba. Și în comunitatea Bucerdea Grânoasă. Unul dintre cei mai iubiți primari, șef al Primăriei Bucerdea Grânoasă, mai multe mandate, a pierit azi într-un teribil accident. Omul, fire muncitoare, a fost victima unui accident agricol. Incidentul este în atenția polițiștilor din Blaj.

A murit sub încărcătura uneoi remorci. Nu a avut posibilitatea să se ferească

Bucerdea Grânoasă este în doliu după moartea lui Ioan Aldea, fost primar al localității și membru PNL. A rămas în memoria oamenilor ca un gospodar harnic și un lider apropiat de cetățeni. Azi, în timp ce muncea pe câmp, Ioan Aledea a fost prins sub încărcătura unei remorci. Aceasta s-ar fi deplasat în spatele remorcii și a deschis cuiul care ținea încărcătura.

Fostul primar și-a pierdut viața pe loc.Ioan Aldea se afla în spatele  remorcii încărcate. Practic a fost surprins de greutatea încărcăturii care s-a prăbușit peste el. A fost surprins  fără posibilitatea de a se feri, spun polițiștii.

 

Ioan Aldea

Sursa foto: PNL Alba

Un om dedicat comunității sale, respectat pentru devotament și implicare

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Alba, polițiștii din Blaj au fost sesizați, prin numărul de urgență 112,.La fața locului au intervenit polițiștii din Blaj. Dar și  echipaj medical de urgență. Aceștia au constatat că  leziunile suferite au fost, incompatibile cu vița,  fatale. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.

La aflarea tristei vești, au început să curgă mesajele de condoleanțe. „Un om dedicat comunității sale, respectat pentru devotament și implicare. Lasă în urmă amintirea unui bun gospodar și a unui lider apropiat de oameni”, transmite colectivul Consiliului Județean Alba.

Bucerdea Grânoasă

Sursa foto: Ghidul primăriilor

Ce planuri avea Ioan Aldea

Primarul Ioan Aldea a fost mereu cu gândul la oameni, la comunitatea pe care a condus-o mai mult de un deceniu. Și de care spunea că e foarte mândru de câte ori avea ocazia.

Ioan Aldea (mijloc)

Ioan Aldea (mijloc) Sursa foto: PNL Alba

"Împreună cu oamenii de aici am construit o comunitate care se dezvoltă frumos. Drept dovadă stau proiectele importante realizate până acum. Cum ar fi introducerea canalizării, modernizarea școli, construire dispensar medical și capelă și multe altele.Vom continua investițiile prin proiectele aflate în curs de derulare și cele pe care ni le propunem pentru viitor. Ne dorim construirea unei locuințe sociale pentru specialiști; dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale "Ioan Maiorescu".
Avem în plan construirea grădiniței cu program prelungit,  modernizarea drumurilor din Bucerdea Grânoasă. Ne propunem înființarea unei capacități de producție energie electrică din sursă solară pentru acoperirea consumului propriu.Împreună vom face toate lucrurile necesare oamenilor din comună. Sunt mândru de dumneavoastră! Sunt mândru de Bucerdea Grânoasă!", spunea Ioan aldea ]n urm[ cu aproximativ un an. Dumnezeu să-l odihnească. Condoleanțe familiei.

Proiecte speciale