Social Fost primar PNL Alba, mort într-un accident cumplit







Este doilu în PNL Alba. Și în comunitatea Bucerdea Grânoasă. Unul dintre cei mai iubiți primari, șef al Primăriei Bucerdea Grânoasă, mai multe mandate, a pierit azi într-un teribil accident. Omul, fire muncitoare, a fost victima unui accident agricol. Incidentul este în atenția polițiștilor din Blaj.

Bucerdea Grânoasă este în doliu după moartea lui Ioan Aldea, fost primar al localității și membru PNL. A rămas în memoria oamenilor ca un gospodar harnic și un lider apropiat de cetățeni. Azi, în timp ce muncea pe câmp, Ioan Aledea a fost prins sub încărcătura unei remorci. Aceasta s-ar fi deplasat în spatele remorcii și a deschis cuiul care ținea încărcătura.

Fostul primar și-a pierdut viața pe loc.Ioan Aldea se afla în spatele remorcii încărcate. Practic a fost surprins de greutatea încărcăturii care s-a prăbușit peste el. A fost surprins fără posibilitatea de a se feri, spun polițiștii.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Alba, polițiștii din Blaj au fost sesizați, prin numărul de urgență 112,.La fața locului au intervenit polițiștii din Blaj. Dar și echipaj medical de urgență. Aceștia au constatat că leziunile suferite au fost, incompatibile cu vița, fatale. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.

La aflarea tristei vești, au început să curgă mesajele de condoleanțe. „Un om dedicat comunității sale, respectat pentru devotament și implicare. Lasă în urmă amintirea unui bun gospodar și a unui lider apropiat de oameni”, transmite colectivul Consiliului Județean Alba.

Primarul Ioan Aldea a fost mereu cu gândul la oameni, la comunitatea pe care a condus-o mai mult de un deceniu. Și de care spunea că e foarte mândru de câte ori avea ocazia.