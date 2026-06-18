Fostul executor judecătoresc George Boțan a fost trimis în judecată pentru vătămare gravă a integrității corporale sau a sănătății, faptă care, potrivit procurorilor, a dus la decesul omului de afaceri Iurie Gundiuc, fondatorul companiilor Neocasa și Hollman Construct SRL, potrivit Procuraturii Generale a Republicii Moldova.

La aproximativ șapte luni după ce cazul a fost analizat pe larg într-o investigație publicată de Ziarul de Gardă (ZdG).

Potrivit procurorilor, incidentul a avut loc în noaptea de 16 noiembrie 2023, în sectorul Centru al municipiului Chișinău. Anchetatorii susțin că altercația dintre cei doi s-a soldat cu leziuni grave care au provocat ulterior decesul victimei.

Conform comunicatului Procuraturii Generale, în jurul orei 23:00, George Boțan s-ar fi aflat în fața unui bloc de locuințe din Chișinău, unde, „pe fondul unor relații ostile”, i-ar fi aplicat lui Iurie Gundiuc patru lovituri cu pumnul în zona feței.

În urma agresiunii, victima s-ar fi prăbușit pe carosabil și s-ar fi lovit puternic la cap.

„În urma leziunilor suferite, victima a fost transportată și internată la Institutul de Medicină Urgentă, unde a decedat la data de 27 noiembrie 2023. Potrivit concluziilor medico-legale, leziunile corporale grave cauzate de făptaș s-au aflat în raport direct de cauzalitate cu decesul victimei”, au transmis reprezentanții Procuraturii Generale.

Potrivit instituției, George Boțan nu își recunoaște vinovăția. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare.

În noiembrie 2025, Ziarul de Gardă a publicat o investigație amplă despre circumstanțele care au precedat moartea lui Iurie Gundiuc.

Publicația a analizat inclusiv imagini surprinse de camere de supraveghere din apropierea locului unde s-a produs incidentul. Potrivit ZdG, în înregistrări apare momentul altercației dintre omul de afaceri și George Boțan.

Jurnaliștii au relatat că Gundiuc a murit la 11 zile după incident, în timp ce era internat în spital.

Anterior, George Boțan declara pentru ZdG că nu se consideră responsabil pentru moartea afaceristului.

„Nu mă simt vinovat de moartea domnului Gundiuc”, afirma acesta.

Cristian Gundiuc, fiul omului de afaceri decedat, susține că altercația din seara de 16 noiembrie 2023 a fost momentul care a declanșat tragedia.

Potrivit acestuia, George Boțan ar fi venit la locuința tatălui său împreună cu alte două persoane și l-ar fi convins să coboare în fața blocului.

„După ora 22:00, am văzut mai multe apeluri pierdute de la Radu Talmațchi către tata. După care au loc evenimentele din fața casei, când George Boțan îl împinge de câteva ori pe tatăl meu, chiar dacă a văzut că tata era o persoană mai în vârstă și se afla în stare de ebrietate. Îl lovește frontal cu pumnul, iar tata cade cu capul de asfalt și, efectiv, moare”, a declarat Cristian Gundiuc pentru ZdG.

Acesta spune că decesul a fost provocat de o traumă cranio-cerebrală severă.

„Medicii au constatat că decesul lui a survenit din cauza unei traume cranio-cerebrale extrem de grave. Pentru mine a fost un șoc foarte mare”, a afirmat fiul victimei.

Cristian Gundiuc susține că tatăl său se afla de mai mult timp într-un conflict cu George Boțan.

„Eu întotdeauna am știut că el avea probleme directe cu Boțan și alte persoane. Tata era într-o situație dificilă atunci”, a spus acesta.

Investigația ZdG a publicat și mai multe conversații atribuite celor doi, care arată existența unor tensiuni vechi.

Printre mesajele atribuite lui George Boțan se numără:

„Dobitoacă, eu încă prezint pericol pentru tine, așa că închide...” „Așa ca tine de regulă îi evit, dar dacă se bagă în fața mea, apoi le merg cu piciorul peste...” „De fiecare dată când vii peste mine, îți scurtezi zilele luminoase.” „Sfârșitul tău este inevitabil.”

Într-un alt schimb de replici, după retragerea licenței de executor judecătoresc, discuția dintre cei doi a continuat în termeni duri.

„M-aș bucura tu să dispari de tot. Ești ca o râie”, i-ar fi scris Boțan lui Gundiuc.

Totodată, un alt mesaj citat de ZdG arată afirmația:

„Faptul că n-am licență îmi dezleagă mâinile.”

Potrivit lui Cristian Gundiuc, aceste conversații au avut loc atât în anul 2020, cât și în lunile iunie-iulie 2023, cu doar câteva luni înaintea incidentului fatal.

Contactat de Ziarul de Gardă, George Boțan a negat acuzațiile formulate de familia victimei și a declarat că nu se consideră responsabil pentru deces.

„Lăsați ancheta să-și facă lucrul și o să vedem finalul, dar nu am atribuții cu moartea tatălui lui”, a spus acesta.

Întrebat despre imaginile video analizate de jurnaliști, Boțan a refuzat să ofere detalii suplimentare.

„Nu pot să comentez. Nici nu vreau să comentez tare mult la faza asta. Nu mă simt vinovat de moartea domnului Gundiuc.”

El a reiterat aceeași poziție și ulterior:

„Eu am spus că nu sunt vinovat de moartea lui Gundiuc.”

Întrebat dacă a încercat vreodată să ascundă circumstanțele cazului, fostul executor judecătoresc a răspuns:

„Categoric. Dacă nu sunt responsabil, ce să mușamalizez?”

Trimiterea dosarului în instanță deschide etapa judecării pe fond a cauzei. Instanța urmează să analizeze probele administrate de procurori, concluziile expertizelor medico-legale, imaginile video și declarațiile tuturor persoanelor implicate.

Până la o hotărâre definitivă, George Boțan beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform legislației Republicii Moldova.

După mai bine de doi ani de la incidentul care a dus la moartea omului de afaceri Iurie Gundiuc, procurorii au decis trimiterea în judecată a fostului executor judecătoresc George Boțan. Ancheta susține existența unei legături directe între agresiunea reclamată și decesul victimei, în timp ce inculpatul respinge acuzațiile și afirmă că nu are nicio responsabilitate în acest caz.