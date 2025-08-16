Justitie

Fost consilier PSD, acord de recunoaștere a vinovăției cu DNA, pentru fraudă

Bărbatul, fost consilier județean PSD Alba, a fost condamnat la un an şi 10 luni de închisoare. Măsura e cu suspendare, în urma unui acord de recunoaștere făcut cu procurorii DNA. Acordul a fost admis de instanță la finele acestei săptămâni. Acuzația pentru care consilierul județean PSD Alba a fost judecat era  fraudă cu fonduri de la stat.
frauda, coruptie / sursa foto: dreamstime.com

Fostul consilier județean PSD Alba a recunoscut frauda și a demisionat. Și soția, consilier local, are acord de recunoaștere

Virgil Valentin Hanțiu a recunoscut că a falsificat documente.  Scopul era acela de a accesa fonduri de la stat. Pe care le-a folosit pentru a face o fabrică de lactate. Hotarârea dată joi, 14 august, de Tribunalul Alba nu e definitivă. E cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Până la rămânerea definitivă a hotarârii, bărbatul rămâne sub control judiciar. Măsură preventivă sub care se află  prin ordonanţa din data de 24.02.2025 a procurorului din cadrul D.N.A.-Serviciul Teritorial Alba Iulia şi prelungită ulterior. Bărbatul și-a dat demisia din funcția de consilier județean.

Și soția fostului consilier județean, Narcisa Maria Hanțiu, consilier local al orașului  Câmpeni, e inculpată în dosar. Aceasta și-a recunoscut vina, are acord de recunoaștere, dar așteaptă încă verdictul magistraților.

A obținut pe nedrept aproape un milion de lei

Tribunalul Alba  a hotarât că "admite acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiție – Direcţia Naţională Anticorupție - Serviciul Teritorial Alba Iulia cu inculpatul Hanțiu Virgil Valentin pentru săvârşirea infracţiunilor de obținere ilegală de fonduri în formă continuată ...Menține măsurile asiguratorii instituite asupra părților sociale proprietatea inculpatului Hanțiu Virgil Valentin.  Respectiv:  51951 părți sociale cu o valoare nominală de 10 lei în total 519.510 lei în cadrul SC LACTMONT SRL, 220 de părți sociale cu o valoare nominală de 10 lei în total 2200 lei în cadrul APUSENI TRADIȚIE COOPERATIVĂ AGRICOLĂ ".

Faptele de care e acuzat Hanțiu ar fi avut loc în  perioada 2022-2024. Atunci, acesta era administrator al SC Lactmont SRL. Cu înscrisuri false
a obținut  pe nedrept 950.000 lei.

Mecanismul prin care consilierul județean a fraudat fonduri europene

Totul a început cu formularea unei cereri de finanţare în cadrul programului de investiţii derulat prin intermediul Agenţiei Naţionale a Zonei Montane. Și după procedurile de achiziţie. Valoarea totală maximă eligibilă a proiectului a fost de 1.900.000 de lei. Din care 50% reprezintă ajutor de stat şi 50% reprezintă contribuţia proprie a beneficiarului.

Pentru a încasa  950.000 lei, SC Lactmont SRL trebuia să facă dovada că a achiziţionat bunuri de 1.900.000 lei fără TVA. Pentru a obţine banii, a fost  creat un circuit financiar fictiv. Au fost depuse documente care atestau în fals că a făcut cheltuielile eligibile. Hanțiu, înterpunând alte firme, ar fi procedat la majorarea artificială a prețului produselor achiziționate. Astfel încât să poată să  facă dovadacă SC Lactmont SRL ar fi efectuat cheltuieli eligibile de 1.900.000 lei fără TVA .În acest fel, Virgil Hanțiu ar fi reușit  să obțină pe nedrept rambursarea a  950.000 lei fără TVA, provenind de la bugetul național.

 

