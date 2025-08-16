Fost consilier PSD, acord de recunoaștere a vinovăției cu DNA, pentru fraudă
- Veronica Bursașiu
- 16 august 2025, 10:22
Fostul consilier județean PSD Alba a recunoscut frauda și a demisionat. Și soția, consilier local, are acord de recunoaștere
Și soția fostului consilier județean, Narcisa Maria Hanțiu, consilier local al orașului Câmpeni, e inculpată în dosar. Aceasta și-a recunoscut vina, are acord de recunoaștere, dar așteaptă încă verdictul magistraților.
A obținut pe nedrept aproape un milion de lei
Tribunalul Alba a hotarât că "admite acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiție – Direcţia Naţională Anticorupție - Serviciul Teritorial Alba Iulia cu inculpatul Hanțiu Virgil Valentin pentru săvârşirea infracţiunilor de obținere ilegală de fonduri în formă continuată ...Menține măsurile asiguratorii instituite asupra părților sociale proprietatea inculpatului Hanțiu Virgil Valentin. Respectiv: 51951 părți sociale cu o valoare nominală de 10 lei în total 519.510 lei în cadrul SC LACTMONT SRL, 220 de părți sociale cu o valoare nominală de 10 lei în total 2200 lei în cadrul APUSENI TRADIȚIE COOPERATIVĂ AGRICOLĂ ".
Mecanismul prin care consilierul județean a fraudat fonduri europene
Pentru a încasa 950.000 lei, SC Lactmont SRL trebuia să facă dovada că a achiziţionat bunuri de 1.900.000 lei fără TVA. Pentru a obţine banii, a fost creat un circuit financiar fictiv. Au fost depuse documente care atestau în fals că a făcut cheltuielile eligibile. Hanțiu, înterpunând alte firme, ar fi procedat la majorarea artificială a prețului produselor achiziționate. Astfel încât să poată să facă dovadacă SC Lactmont SRL ar fi efectuat cheltuieli eligibile de 1.900.000 lei fără TVA .În acest fel, Virgil Hanțiu ar fi reușit să obțină pe nedrept rambursarea a 950.000 lei fără TVA, provenind de la bugetul național.
