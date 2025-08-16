Justitie Fost consilier PSD, acord de recunoaștere a vinovăției cu DNA, pentru fraudă







Bărbatul, fost consilier județean PSD Alba, a fost condamnat la un an şi 10 luni de închisoare. Măsura e cu suspendare, în urma unui acord de recunoaștere făcut cu procurorii DNA. Acordul a fost admis de instanță la finele acestei săptămâni. Acuzația pentru care consilierul județean PSD Alba a fost judecat era fraudă cu fonduri de la stat.

Virgil Valentin Hanțiu a recunoscut că a falsificat documente. Scopul era acela de a accesa fonduri de la stat. Pe care le-a folosit pentru a face o fabrică de lactate. Hotarârea dată joi, 14 august, de Tribunalul Alba nu e definitivă. E cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Până la rămânerea definitivă a hotarârii, bărbatul rămâne sub control judiciar. Măsură preventivă sub care se află prin ordonanţa din data de 24.02.2025 a procurorului din cadrul D.N.A.-Serviciul Teritorial Alba Iulia şi prelungită ulterior. Bărbatul și-a dat demisia din funcția de consilier județean.

Și soția fostului consilier județean, Narcisa Maria Hanțiu, consilier local al orașului Câmpeni, e inculpată în dosar. Aceasta și-a recunoscut vina, are acord de recunoaștere, dar așteaptă încă verdictul magistraților.

A obținut pe nedrept aproape un milion de lei Tribunalul Alba a hotarât că "admite acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiție – Direcţia Naţională Anticorupție - Serviciul Teritorial Alba Iulia cu inculpatul Hanțiu Virgil Valentin pentru săvârşirea infracţiunilor de obținere ilegală de fonduri în formă continuată ...Menține măsurile asiguratorii instituite asupra părților sociale proprietatea inculpatului Hanțiu Virgil Valentin. Respectiv: 51951 părți sociale cu o valoare nominală de 10 lei în total 519.510 lei în cadrul SC LACTMONT SRL, 220 de părți sociale cu o valoare nominală de 10 lei în total 2200 lei în cadrul APUSENI TRADIȚIE COOPERATIVĂ AGRICOLĂ ". Faptele de care e acuzat Hanțiu ar fi avut loc în perioada 2022-2024. Atunci, acesta era administrator al SC Lactmont SRL. Cu înscrisuri false a obținut pe nedrept 950.000 lei.