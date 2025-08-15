Social Vară de coșmar în turism, după ce sute de mii de oameni au devenit ținta celor mai mari fraude







Aproape 100.000 de documente de identitate scanate, aparținând turiștilor cazați la hoteluri din Italia, au fost furate și puse la vânzare pe dark web, avertizează Agenția italiană de informații digitale (AGID).

Agenția italiană de informații digitale (AGID) a anunțat descoperirea unei activități ilegale de vânzare pe dark web a unor zeci de mii de scanări de înaltă rezoluție ale pașapoartelor, cărților de identitate și altor documente oficiale ale turiștilor.

Potrivit comunicatului, documentele au fost obținute de la hoteluri care operează pe teritoriul italian, în urma unui atac cibernetic.

Hackerul, cunoscut sub pseudonimul „mydocs”, susține că a intrat neautorizat în sistemele informatice ale unităților vizate între iunie și august 2025. În total, aproape 100.000 de documente ar fi fost sustrase.

Autoritățile au confirmat că zece hoteluri din Italia au fost afectate de atac, însă avertizează că alte cazuri pot apărea în zilele următoare. Documentele furate provin din procedurile standard de înregistrare a clienților la cazare, unde aceștia furnizează acte de identitate pentru verificare și raportare către autorități.

AGID atrage atenția că victimele se pot confrunta cu consecințe grave, atât financiare, cât și juridice. Printre riscurile identificate se numără:

Crearea de documente false

Deschiderea de conturi bancare frauduloase

Furt de identitate digitală

Utilizarea ilegală a datelor pentru tranzacții online

Odată publicate pe dark web, aceste date pot fi revândute sau utilizate în rețele criminale internaționale.

Hotelurile și platformele de rezervări sunt ținte frecvente ale hackerilor din cauza volumului mare de date personale procesate. De-a lungul timpului, companii importante precum Marriott, Caesars și Booking.com au raportat incidente similare, în urma cărora datele clienților au fost compromise.

Autoritățile italiene recomandă turiștilor care au fost cazați recent în unități hoteliere din Italia să își monitorizeze conturile bancare, să fie atenți la tentative de phishing și să raporteze rapid orice activitate suspectă.De asemenea, hotelurilor li se cere să își consolideze sistemele de securitate informatică și să implementeze protocoale de criptare a datelor clienților.