Politica Fost aliat al lui Șor lansează acuzații șocante. Protestele de sâmbătă pot deveni o baie de sânge







Republica Moldova. Fostul președinte al raionului Orhei, Dinu Țurcanu, cunoscut drept principalul organizator al protestelor Partidului ȘOR în perioada 2022–2023, lansează un avertisment dur privind manifestațiile anunțate pentru sâmbătă, în scuarul gării din Chișinău. Într-o transmisiune live pe Facebook, el a susținut că adevăratul obiectiv al acestor acțiuni ar fi provocarea violențelor și a unei „băi de sânge”.

„Din experiența și informațiile care ajung la mine, de dragul oamenilor cu care am făcut echipă, dar și pentru cei care sunt supărați, pe bună dreptate, pe actuala guvernare. Atenționez că mitingurile care se pregătesc de Ilan Șor și echipa sa se doresc a fi unele violente. Provocatoare și să aibă ca urmare vărsări de sânge. Asta s-a vrut și în perioada când eu personal coordonam protestele, dar atunci, fiind direct responsabil de oamenii care veneau acolo. Am interzis orice fel de violență. Slavă Domnului, nu s-a întâmplat nimic grav. Din păcate, astăzi se dorește crearea prin intermediul mitingurilor a unei băi de sânge ai căror victime vor fi și polițiști. De asemenea și participanți la proteste. Scopul este destabilizarea situației și provocarea unui război civil, ca să ne omorâm noi între noi”, a declarat Dinu Țurcanu.

Acesta a subliniat că protestele trebuie să se desfășoare pașnic și legal. El a subliniat că cele planificate de oamenii lui Șor nu respectă aceste principii.

„Pentru că sunt momeală, în plus acesta ar urma să fie prețul sângelui care se vrea a fi vărsat de către cei care organizează aceste provocări. Protestele trebuie să se desfășoare pașnic și în cadrul legal. Aceste proteste nu vor fi nici pașnice, și nici legale. Mă adresez și concetățenilor din Găgăuzia. Știu că sunteți supărați și aveți pentru ce. Dar acesta este drum într-o singură direcție. Acest drum nu va aduce biruință, ci sânge și suferință”, a punctat Țurcanu.

Inspectoratul General al Poliției a transmis un comunicat în care avertizează cetățenii să nu dea curs invitațiilor ilegale și să nu devină parte la comiterea unor infracțiuni sau contravenții. Potrivit informațiilor obținute de autorități, apropiații lui Șor caută tineri cu constituție robustă. Zilele acestea au fost identificate noi metode ale organizației criminale de înregistrare a participanților la proteste. Și anume în vederea efectuării de transferuri prin PSB.

„Concomitent, informăm că așa-numitul ‘protest’ organizat la solicitarea liderului organizației criminale, Ilan Șor, nu este autorizat și nu are stabilită o locație de desfășurare. Cele două locații anunțate de acesta sunt predestinate altor activități. Îndemnăm toți cetățenii să respecte Legea”, precizează Poliția Națională.

Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a explicat că persoanele care vor participa la manifestațiile plătite organizate de gruparea Șor riscă amenzi de până la 7.500 de lei pe zi.

Fugarul, Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare a promis câte 3.000 de dolari pe lună fiecărei persoane care va protesta zilnic în corturi. Sumă pe care Poliția o califică drept o încercare de a atrage cetățenii în acțiuni ilegale și violente.