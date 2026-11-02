Florin Manole susține că fostul ministru, Dragoș Pîslaru a raportat persoane decedate ca să ia bani din PNRR

Actualul ministru al Muncii, Florin Manole îl acuză pe pe fostul titular, Dragoș Pîslaru că sub conducerea sa au fost raportate persoane decedate drept dezinstituționalizate. Manole susține că verificările ulterioare au dus la eliminarea a 478 de cazuri neconforme.

Numărul persoanelor eligibile ar fi astfel de 3.498, față de cele 3.976 consemnate în raportul ANPDPD din 31 august 2026 și de obiectivul de 4.000 de persoane aferent țintei 383 din PNRR.

Declarația aduce în discuție consecințele unor raportări despre care Ministerul Muncii avertizase în august că includeau CNP-uri duplicate, CNP-uri invalide și informații lipsă.

Documentele analizate confirmă existența acestor avertismente și cifra inițială raportată de ANPDPD.

În mesajul său, Florin Manole susține că datele transmise Comisiei Europene ar fi inclus persoane decedate și alte cazuri care nu îndeplineau condițiile de eligibilitate.

„Au cosmetizat cifrele, au făcut raportări false”, afirmă acesta, atribuind responsabilitatea lui Dragoș Pîslaru și conducerii ANPDPD care a semnat raportarea.

Manole susține că Pîslaru fusese avertizat în scris, în luna august, asupra necesității verificării datelor și completării documentelor justificative. Potrivit declarației sale, problemele nu ar fi fost remediate înaintea transmiterii informațiilor către Comisia Europeană.

Aceste afirmații reprezintă acuzațiile formulate de Manole. Documentele disponibile permit verificarea avertismentelor anterioare.

Potrivit cronologiei prezentate de Florin Manole, până la 8 iulie 2026 fusese stabilit cadrul general al dezinstituționalizării, iar instituțiile implicate fuseseră informate că decesele, transferurile între centre și formele de locuire neconforme nu puteau fi contabilizate.

Acesta afirmă că dosarul a fost predat noii conduceri ANPDPD printr-un protocol oficial, la 10 iulie. Conducerea ar fi avut astfel aproape două luni pentru verificarea dosarelor, până la termenul de 31 august.

Manole susține că, la începutul lunii septembrie, ANPDPD a anunțat atingerea țintei pe baza celor 3.976 de persoane raportate. Ulterior, Comisia Europeană ar fi identificat informații lipsă și cazuri neeligibile, solicitând revizuirea urgentă a datelor.

La 6 august 2026, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, prin Direcția Generală Afaceri Europene, Relații Internaționale și Proiecte cu Finanțare Externă transmite ANPDPD o adresă.

Documentul precizează explicit că nu constituie dezinstituționalizare „simpla reducere a numărului de beneficiari dintr-un centru rezidențial, transferul persoanelor dintr-un serviciu rezidențial în altul, indiferent de furnizor, divizarea administrativă a unui centru de mari dimensiuni în mai multe servicii care funcționează în aceeași locație”.

Ministerul include în aceeași categorie construirea unor locuințe protejate în incinta sau în imediata vecinătate a fostelor centre și măsurile care mențin cultura instituționalizării.

Conform notei, dezinstituționalizarea presupune ca persoana să dobândească un control real asupra propriei vieți, să beneficieze de sprijin individualizat și să aibă acces efectiv la serviciile comunității.

Nota de informare transmisă Cabinetului ministrului Pîslaru în 11.09.2026,, descrie probleme concrete identificate în documentația ANPDPD.

Potrivit acesteia, autoritatea transmisese la 24 iulie un tabel centralizator privind persoanele dezinstituționalizate până la 30 iunie 2026. După verificare, ministerul a comunicat ANPDPD, la 27 iulie, că identificase „CNP-uri duplicate, precum și CNP-uri invalide”.

Tabelul cu datele considerate eronate a fost retransmis pentru verificare și corectare. Nota consemnează și „numeroase poziții” în care informațiile figurau ca fiind „lipsă informații”.

Ministerul solicita finalizarea cu prioritate a verificărilor, completarea informațiilor și asigurarea coerenței dintre centralizator și documentele justificative ale beneficiarilor. Scopul era ca documentația finală să poată susține îndeplinirea țintei 383 în cadrul Cererii de plată nr. 6 din PNRR.

Acest document confirmă că problemele de calitate a datelor fuseseră semnalate înaintea raportului de la sfârșitul lunii august.

La 31 august 2026, Ana Rădulescu semnează raportul de sinteză privind persoanele raportate ca dezinstituționalizate până la acea dată.

Documentul afirmă:„Numărul final al persoanelor eligibile centralizate în machete de raportare este de 3.976, ceea ce permite declararea îndeplinirii țintei de 4.000 de persoane dezinstituționalizate în perioada 2021 - 31 august 2026.”

În concluzii, raportul precizează că rezultatul reprezintă 99,4% din obiectiv, iar diferența de 24 de persoane reprezintă 0,6% din ținta asumată.

Potrivit lui Florin Manole, verificările ulterioare efectuate la minister au dus la eliminarea a 478 de cazuri. Acesta enumeră mai multe categorii: persoane decedate, persoane care nu erau instituționalizate până în anul 2020, dosare fără documente justificative, forme de locuire nereglementate, persoane încă în curs de dezinstituționalizare și transferuri în alte centre rezidențiale.

„Așadar, cifra reală nu era 3.976, ci 3.498 de persoane dezinstituționalizate”, afirmă Manole. Dacă rezultatul este confirmat prin documentația revizuită, diferența față de țintă ajunge la 502 persoane, respectiv 12,55%.

Florin Manole afirmă că raportările greșite vor avea consecințe financiare pentru România.

„Din acest motiv, corecția de fonduri din PNRR este inevitabilă. România va pierde bani”, susține acesta. „Nu vom acoperi această greșeală și nu vom înlocui realitatea cu o cifră convenabilă”, mai afirmă acesta.