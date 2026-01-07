Final neașteptat pentru Simon Yates. Se retrage din ciclism la doar 33 de ani

Ciclistul britanic Simon Yates a surprins lumea sportului miercuri, anunțând retragerea sa imediată din ciclismul profesionist, chiar înaintea startului sezonului 2026. Decizia marchează sfârșitul unei cariere impresionante, în care Yates a cucerit două dintre cele mai prestigioase tururi din lume și a fost considerat unul dintre cei mai constanți și spectaculoși cicliști ai generației sale.

„Acest lucru poate fi o surpriză pentru mulţi, dar nu este o decizie pe care am luat-o cu uşurinţă. Mă gândesc la asta de mult timp şi acum simt că este momentul potrivit să mă retrag din acest sport”, a declarat Yates, explicând că hotărârea a venit după o lungă perioadă de reflecție personală.

Anunțul a venit la câteva luni după triumful său la Il Giro d’Italia ediția 2025, unul dintre cele mai importante succese ale carierei sale. În anul precedent, Yates semnase un contract pe doi ani cu echipa olandeză Visma Lease A Bike, echipă pe care a părăsit-o acum, cu efect imediat.

Simon Yates și-a început cariera profesionistă în 2014, alături de fratele său, Adam Yates, la echipa Orica-GreenEdge. De atunci, a obținut victorii impresionante: Turul Spaniei – La Vuelta, în 2018, și Il Giro d’Italia, în 2025, la care se adaugă trei etape câștigate în Turul Franței.

Experții subliniază că este extrem de rar ca un ciclist de top să se retragă la început de an, înaintea pregătirilor pentru sezonul competițional, mai ales după ce a atins astfel de performanțe majore în sezonul precedent.

Decizia lui Yates va lăsa un gol important în echipa Visma, care tocmai începea să se pregătească pentru antrenamentele intensive din sudul Spaniei.