Final de poveste între gigantul american și România. Ce trebuie să știe clienții băncii First Bank

Procesul de fuziune dintre Intesa Sanpaolo Bank România și First Bank ajunge la final. Din 31 octombrie 2025, toate produsele și serviciile First Bank vor fi integrate în Intesa Sanpaolo Bank România, iar clienții vor utiliza noile carduri și conturi IBAN.

După mai bine de un an de pregătiri, fuziunea dintre Intesa Sanpaolo Bank România și First Bank va fi finalizată vineri, 31 octombrie 2025, odată cu înregistrarea oficială a procesului la Registrul Comerțului, conform aprobării prealabile acordate de Banca Națională a României (BNR).

Anunțul a fost confirmat de reprezentanții Intesa Sanpaolo, care au precizat că tranzacția are ca scop „protejarea intereselor clienților și asigurarea unei tranziții sigure și fluide”.

Fuziunea prin absorbție presupune transferul integral al conturilor, creditelor, depozitelor și produselor First Bank către Intesa Sanpaolo Bank România.

Etapele tehnice ale procesului sunt clar stabilite:

30 octombrie 2025 – ultima zi de operare în sistemul First Bank;

31 octombrie – 2 noiembrie 2025 – perioada de migrare tehnică a conturilor și datelor;

3 noiembrie 2025 – finalizarea integrării și reluarea completă a operațiunilor prin sistemele Intesa Sanpaolo.

În această perioadă, sucursalele First Bank vor fi închise, iar accesul la unele servicii online și operațiuni de plată va fi restricționat.

„Perioada de migrare este necesară pentru a asigura integritatea datelor și continuitatea serviciilor oferite clienților. Este o etapă normală pentru orice fuziune bancară de această magnitudine”, precizează Intesa Sanpaolo Bank România.

Clienții First Bank au început deja tranziția către noua infrastructură digitală a Intesa Sanpaolo.

Din 15 septembrie 2025, aceștia primesc noile carduri de debit și de credit emise de Intesa Sanpaolo Bank România.

Cardurile First Bank pot fi utilizate până pe 30 octombrie 2025 inclusiv ;

Cardurile de debit Intesa Sanpaolo devin active pe 31 octombrie 2025 ;

Cardurile de credit vor fi funcționale începând cu 3 noiembrie 2025.

Clienții sunt sfătuiți să:

efectueze toate plățile planificate până pe 30 octombrie;

achite eventualele obligații restante;

actualizeze noile conturi IBAN la angajatori și parteneri comerciali;

consulte informațiile despre tranziție pe site-ul oficial: intesasanpaolobank.ro/persoane-fizice/integrare_FirstBank.html.

În intervalul celor trei zile dedicate migrării tehnice, toate conturile și produsele First Bank vor fi transferate către sistemele Intesa Sanpaolo Bank România.

Cardurile de debit vor funcționa în limita soldului disponibil la finalul zilei de 30 octombrie, în timp ce cardurile de credit vor deveni operaționale abia de luni, 3 noiembrie.

Aplicația de Internet Banking First Bank va rămâne activă doar până la ora 20:00, în data de 30 octombrie 2025, după care toate serviciile online vor fi treptat dezactivate.

După încheierea procesului de migrare, începând cu 3 noiembrie 2025, clienții First Bank vor avea acces complet la conturi, depozite, credite și fonduri proprii în cadrul Intesa Sanpaolo Bank România.

Aceștia vor putea utiliza noua platformă de Internet & Mobile Banking Intesa Sanpaolo, cu funcționalități extinse și un sistem de autentificare îmbunătățit.

De asemenea, rețeaua de bancomate și sucursale Intesa Sanpaolo este disponibilă deja, harta completă putând fi consultată la adresa: 👉 www.intesasanpaolobank.ro/persoane-fizice/branch-locator.html.

Finalizarea fuziunii confirmă poziționarea grupului italian Intesa Sanpaolo ca unul dintre cei mai importanți jucători din sistemul bancar românesc.

În primăvara lui 2024, grupul italian a finalizat achiziția First Bank România, preluând portofoliul de clienți persoane fizice și juridice, precum și infrastructura locală.

„First Bank se alătură unei rețele bancare europene cu o prezență internațională puternică. Această fuziune consolidează prezența Intesa Sanpaolo pe piața din Europa Centrală și de Est”, arată comunicatul oficial.

Grupul Intesa Sanpaolo are peste 20 de milioane de clienți în 40 de țări, iar în România se concentrează pe segmentele retail, corporate și IMM-uri.

După 3 noiembrie, toate operațiunile vor fi efectuate exclusiv prin Intesa Sanpaolo Bank România.

Clienții vor primi notificări personalizate despre noile condiții contractuale, tarifele aplicabile și eventualele modificări privind serviciile bancare.

Instituția anunță că va continua procesul de armonizare a produselor și digitalizare pentru a aduce standardele de operare la nivelul rețelei europene Intesa Sanpaolo.