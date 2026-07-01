FIFA a anunțat că pragul de cinci milioane de spectatori pe stadioane pentru Cupa Mondială din 2026 a fost depășit odată cu meciul din optimile de finală dintre Franța și Suedia, desfășurat la East Rutherford, New Jersey.

„Cupa Mondială din 2026 va intra în istorie cu meciul din optimile de finală dintre Franța și Suedia, când numărul total de spectatori la turneu a depășit 5.000.000, stabilind un nou record istoric de prezență”, a declarat forul de conducere într-un comunicat.

Recordul actual se ridică la 5.048.079 de spectatori, incluzând cei 80.663 prezenți pe stadionul din East Rutherford. Recordul anterior fusese stabilit în 1994, când 3.587.538 de persoane au asistat la meciuri pe stadioanele din SUA.

Pentru această ediție, organizată în comun de Statele Unite, Mexic și Canada, meciurile au atras o medie de 64.511 spectatori, fără a include meciul de marți. Stadioanele au atins o rată de ocupare de 99,7%, în ciuda controverselor legate de prețurile biletelor înainte de începerea turneului.

Cei mai mulți spectatori au fost înregistrați la meciurile Uzbekistan - Columbia, Mexic - Africa de Sud și Republica Cehă - Mexic, desfăşurate pe stadionul Azteca din Mexico City.

Până în prezent, Cupa Mondială 2026 mai are 26 de meciuri de jucat. Înainte de începerea turneului, președintele FIFA, Gianni Infantino, declarase că se așteaptă la aproximativ șapte milioane de spectatori în total.

Recordul de participare la această ediție confirmă succesul organizatoric al turneului, desfășurat pentru prima dată în trei țări. Cu toate acestea, criticii au atras atenția asupra prețurilor ridicate ale biletelor, care au generat controverse încă dinaintea startului competiției.

FIFA a subliniat că interesul publicului a fost extrem de ridicat, mai ales la partidele găzduite pe stadioane emblematice precum Azteca, unul dintre cele mai mari din lume. Performanța de audiență depășește cu mult edițiile precedente și consolidează statutul Cupei Mondiale ca cel mai important eveniment sportiv al planetei.

Rămâne de văzut dacă recordul va fi depășit până la finalul competiției, FIFA estimând că totalul spectatorilor ar putea ajunge chiar mai aproape de cele șapte milioane anunțate inițial de Gianni Infantino.