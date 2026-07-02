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Fenomen îngrijorător observat în oceanele lumii. Verile ar putea deveni tot mai fierbinți

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Fenomen îngrijorător observat în oceanele lumii. Verile ar putea deveni tot mai fierbințiOcean. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Temperatura medie a suprafeței oceanelor a ajuns la un nou maxim pentru această perioadă a anului, potrivit celor mai recente date publicate de serviciile europene Copernicus. Specialiștii avertizează că încălzirea apelor marine poate amplifica fenomenele meteorologice extreme, influențând inclusiv intensitatea valurilor de căldură care afectează Europa.

Temperaturile oceanelor au depășit recordurile din ultimii ani

Potrivit datelor centralizate de Serviciul Copernicus pentru Schimbări Climatice (C3S), temperatura medie globală a suprafeței oceanelor a atins 20,86 grade Celsius pe 21 iunie, depășind ușor valorile înregistrate în aceeași perioadă din 2023 și 2024, când media era de 20,83 grade Celsius.

O evaluare separată realizată de Serviciul Copernicus pentru Monitorizarea Mediului Marin (CMEMS) indică o temperatură medie de 21 de grade Celsius, cu aproximativ 0,1 grade peste recordurile precedente. Cele două instituții folosesc sisteme independente de analiză, bazate pe imagini satelitare și măsurători efectuate direct în teren.

Fenomenele La Niña și El Niño

Fenomenele La Niña și El Niño / sursa foto: dreamstime.com

Fenomenul El Nino alimentează încălzirea apelor

Cercetătorii explică faptul că noul record era anticipat după reapariția fenomenului El Niño în Oceanul Pacific ecuatorial, confirmată de Organizația Meteorologică Mondială la începutul lunii iunie.

Acest fenomen climatic favorizează creșterea temperaturilor la nivel global și se suprapune peste încălzirea deja observată în numeroase regiuni oceanice. În ultimii trei ani, oceanele din afara zonelor polare au înregistrat temperaturi cu 0,35 până la 0,73 grade Celsius peste media multianuală.

Ce efecte poate avea asupra Europei

Oceanele reprezintă unul dintre principalii factori care influențează clima planetei. Atunci când apa mării este mai caldă decât în mod obișnuit, aceasta transferă mai multă energie către atmosferă.

Consecințele pot fi resimțite prin furtuni mai puternice, precipitații abundente și un risc mai ridicat de inundații. În același timp, temperaturile ridicate ale oceanelor favorizează apariția valurilor de căldură marine, care afectează biodiversitatea, activitățile de pescuit și economia zonelor de coastă.

Pentru Europa, mările mai calde pot contribui la intensificarea episoadelor de caniculă, mai ales în regiunile aflate în apropierea coastelor, unde influența maselor de aer încălzite este mai pronunțată.

Sunt așteptate noi recorduri climatice

Specialiștii Copernicus spun că este încă prea devreme pentru a stabili dacă actualul record marchează începutul unei perioade îndelungate de temperaturi excepțional de ridicate sau reprezintă doar un episod temporar.

Cu toate acestea, modelele climatice indică o probabilitate ridicată ca fenomenul El Niño să se intensifice în următoarele luni, ceea ce ar putea conduce la noi recorduri atât în ceea ce privește temperatura oceanelor, cât și temperatura medie a atmosferei până la sfârșitul anului.

Ce este programul Copernicus

Copernicus este programul de observare a Pământului al Uniunii Europene, care monitorizează permanent clima, atmosfera, oceanele și mediul înconjurător.

Informațiile sunt obținute prin imagini satelitare și măsurători efectuate la sol și sunt utilizate de cercetători, autorități și organizații internaționale pentru monitorizarea schimbărilor climatice și fundamentarea politicilor de protecție a mediului.

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