Feli, mesaj tranșant pentru fani: Nu mai mimați fericirea

Urarea cântăreței Feli de Crăciun a fost una total atipică. Aceasta a vorbit despre nefericire, boală și despre adevărul din sufletele celor care suferă de depresie.

Artista a explicat într-un mesaj pe facebook faptul că este sinceră și că recunoaște că nu îi este deloc bine. Preferă să facă așa decât să mimeze un fel de fericire.

”Salut. Sunt Grinch. În multe case anu’ asta Crăciunu’ nu e fericit. Dar mimăm ca și cum este. Ne urăm Lumină-n suflet și toate cele dar în suflet e cam întuneric. Fiecare cu luptele și lecțiile lui. Ne doresc să nu ne mai mințim pentru că ne îmbolnăvim. Pe mine minciuna cu “Sunt bine” m-a pus surpriză pe o masă de operație și niște depresie anu’ ăsta. Nu mi-am dat seama”, a explicat cântăreața.

Aceasta și-a continuat pledoaria și a explicat că adevărul poate să salveze suflete. Faptul că poate că nu te simți bine, dar recunoști poate să fie mai important decât orice prefăcătorie, spune ea.

”Am mers și eu ca mulți dintre voi pe pilot automat. Nu mai bine ne dezbrăcăm de haina aparenței și de minciuna pe care o afișăm deseori pe net (da, da, știu: ca să fim plăcuți/iubiți ) și ne îndreptăm spre realitate și ADEVĂR așa cum este el? Și dacă ce trăim e nașpa, să spunem”, a explicat solista.

De asemenea ea susține mersul la terapie și cerutul ajutorului. ”Că nu ne-o pus Dumnezeu să trăim singuri pe pământ. Nu mai bine cerem ajutor? Zic să lăsăm mândria și rușinea. Timpu’ trece și uneori doar ne jucăm de-a viața.

Hai să vină anu’ nou mai curat, mai CLAR, mai sincer și mai sănătos! Curaj! Și vouă și mie!”, a încheiat Feli pledoaria pentru acest Crăciun.