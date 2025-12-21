Monden

Povestea nespusă a lui Prince: faima, depresia și medicamentul fatal

Comentează știrea
Povestea nespusă a lui Prince: faima, depresia și medicamentul fatalPrince. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Prince Rogers Nelson, cunoscut simplu ca Prince, a fost unul dintre cei mai influenți artiști ai muzicii pop și funk din toate timpurile. Născut pe 7 iunie 1958 în Minneapolis, Minnesota, el a redefinit sunetul muzicii pop, rock, funk și R&B cu piese legendare precum Purple Rain, When Doves Cry sau Kiss.

Povestea lui Prince

Deși era cunoscut pentru spectacolele electrizante și stilul său excentric, viața personală a artistului a fost marcată de provocări fizice și psihologice profunde, care au culminat tragic în 2016.

Prince a dus mereu o luptă ascunsă cu propriul corp. Prietenii și colaboratorii săi povesteau că el suferea de dureri fizice cronice — atât de puternice încât îl împingeau să își continue performanțele în ciuda disconfortului intens. Artistul lua opioide pentru alinare.

În ultimul an din viața sa, artistul a început să se confrunte tot mai des cu probleme de sănătate și cu simptome grave de epuizare. Un membru din staff-ul său a observat că starea lui era instabilă, alternând între episoade de energie și perioade de slăbiciune și retragere. El își pierduse pofta de mâncare, iar prietenii au remarcat schimbări de comportament vizibile.

Rețete de prăjituri de Crăciun simple și de efect
Rețete de prăjituri de Crăciun simple și de efect
Trupa carea avut totul, dar s-a destrămat. Fanii nu i-au uitat niciodată
Trupa carea avut totul, dar s-a destrămat. Fanii nu i-au uitat niciodată

A făcut supradoză de fentanil

Cu toate că era vegetarian și renunțase complet la alcool și tutun, Prince a început să folosească analgezice opioide pentru a gestiona durerea fizică. În aprilie 2016, starea sa s‑a deteriorat brusc după ce a luat medicamente prescrise pentru durere. La scurt timp, cântărețul a suferit o supradoză accidentală.

Fentanil

Fentanil. Sursa Foto- Dreamstime

Autopsia a arătat o concentrație „excesiv de mare” de fentanil în sângele său, un opioid sintetic deosebit de puternic folosit pentru dureri cronice și acute, dar extrem de periculos în doze mari.

În paralel cu problemele fizice, Prince s‑a luptat cu stări de singurătate, depresie și epuizare psihică — un aspect puțin mediatizat în viața sa, dar relevant pentru înțelegerea tragediei. În conversații private, prietenii apropiați au relatat că artistul se simțea adesea deconectat, plictisit și apăsat de responsabilități și durere.

Un prieten a povestit că Prince i‑ar fi spus că se simte mai împăcat în somn decât treaz, semn că stresul constant și problemele de sănătate îi afectau profund starea mentală.

Prince suferea în tăcere

Presiunile din industria muzicală și pretenția de perfecțiune pe care și‑o impunea singur l‑au făcut să lucreze fără pauze considerabile de peste 40 de ani, înregistrând și compunând neîncetat.

Această atitudine de workaholic artistic, combinată cu durerea fizică constantă și teama de a‑și pierde capacitatea de a cânta, a contribuit la un ciclu de dependență de medicamente pentru durere.

Pe lângă aceasta, viața personală a lui Prince a fost marcată de pierderi dureroase, inclusiv moartea fiului său nou‑născut în 1996 din cauza unei boli genetice severe și decesul părinților într‑un interval scurt ulterior.

Cu toate acestea, Prince a continuat să fie extrem de privat în ceea ce privește suferința sa. El nu a vorbit despre starea sa mintală sau despre utilizarea medicamentelor decât puțin și rar, preferând să își păstreze imaginea de artist controlat și disciplinat în fața publicului și a presei. În ultimele săptămâni de viață, el a anulat și reprogramat concerte, sugerând că starea sa de sănătate fizică și psihică era fragilă.

Moartea sa, în vârstă de 57 de ani, a avut loc pe 21 aprilie 2016, în casa sa din Paisley Park, Minnesota, și a fost confirmată ca fiind rezultatul unei supradoze accidentale de fentanyl. Anchetele au arătat că Prince nu știa că pastilele pe care le luase erau contrafăcute și conțineau substanțe sintetice extrem de puternice.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:29 - Bucurestiul, capitala care nu poate respira. Traficul rutier, printre principalele surse de poluare
16:16 - Rețete de prăjituri de Crăciun simple și de efect
16:05 - Principele Carol I al României și-a pus în cap liberalii radicali în primii cinci ani de domnie
15:56 - Dosarul fraților Tate. Banii confiscați din conturile celor doi influenceri, folosiți pentru combaterea violenţei împ...
15:43 - Trupa carea avut totul, dar s-a destrămat. Fanii nu i-au uitat niciodată
15:34 - Ludovic Orban, despre absorbția partidului Forța Dreptei în PNL: Poate urma pasul decisiv

HAI România!

Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei
Lumea se reînarmează, România decontează: De la „declinul civilizațional” global la taxele din 2026
Lumea se reînarmează, România decontează: De la „declinul civilizațional” global la taxele din 2026

Proiecte speciale