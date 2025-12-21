Povestea nespusă a lui Prince: faima, depresia și medicamentul fatal

Prince Rogers Nelson, cunoscut simplu ca Prince, a fost unul dintre cei mai influenți artiști ai muzicii pop și funk din toate timpurile. Născut pe 7 iunie 1958 în Minneapolis, Minnesota, el a redefinit sunetul muzicii pop, rock, funk și R&B cu piese legendare precum Purple Rain, When Doves Cry sau Kiss.

Deși era cunoscut pentru spectacolele electrizante și stilul său excentric, viața personală a artistului a fost marcată de provocări fizice și psihologice profunde, care au culminat tragic în 2016.

Prince a dus mereu o luptă ascunsă cu propriul corp. Prietenii și colaboratorii săi povesteau că el suferea de dureri fizice cronice — atât de puternice încât îl împingeau să își continue performanțele în ciuda disconfortului intens. Artistul lua opioide pentru alinare.

În ultimul an din viața sa, artistul a început să se confrunte tot mai des cu probleme de sănătate și cu simptome grave de epuizare. Un membru din staff-ul său a observat că starea lui era instabilă, alternând între episoade de energie și perioade de slăbiciune și retragere. El își pierduse pofta de mâncare, iar prietenii au remarcat schimbări de comportament vizibile.

Cu toate că era vegetarian și renunțase complet la alcool și tutun, Prince a început să folosească analgezice opioide pentru a gestiona durerea fizică. În aprilie 2016, starea sa s‑a deteriorat brusc după ce a luat medicamente prescrise pentru durere. La scurt timp, cântărețul a suferit o supradoză accidentală.

Autopsia a arătat o concentrație „excesiv de mare” de fentanil în sângele său, un opioid sintetic deosebit de puternic folosit pentru dureri cronice și acute, dar extrem de periculos în doze mari.

În paralel cu problemele fizice, Prince s‑a luptat cu stări de singurătate, depresie și epuizare psihică — un aspect puțin mediatizat în viața sa, dar relevant pentru înțelegerea tragediei. În conversații private, prietenii apropiați au relatat că artistul se simțea adesea deconectat, plictisit și apăsat de responsabilități și durere.

Un prieten a povestit că Prince i‑ar fi spus că se simte mai împăcat în somn decât treaz, semn că stresul constant și problemele de sănătate îi afectau profund starea mentală.

Presiunile din industria muzicală și pretenția de perfecțiune pe care și‑o impunea singur l‑au făcut să lucreze fără pauze considerabile de peste 40 de ani, înregistrând și compunând neîncetat.

Această atitudine de workaholic artistic, combinată cu durerea fizică constantă și teama de a‑și pierde capacitatea de a cânta, a contribuit la un ciclu de dependență de medicamente pentru durere.

Pe lângă aceasta, viața personală a lui Prince a fost marcată de pierderi dureroase, inclusiv moartea fiului său nou‑născut în 1996 din cauza unei boli genetice severe și decesul părinților într‑un interval scurt ulterior.

Cu toate acestea, Prince a continuat să fie extrem de privat în ceea ce privește suferința sa. El nu a vorbit despre starea sa mintală sau despre utilizarea medicamentelor decât puțin și rar, preferând să își păstreze imaginea de artist controlat și disciplinat în fața publicului și a presei. În ultimele săptămâni de viață, el a anulat și reprogramat concerte, sugerând că starea sa de sănătate fizică și psihică era fragilă.

Moartea sa, în vârstă de 57 de ani, a avut loc pe 21 aprilie 2016, în casa sa din Paisley Park, Minnesota, și a fost confirmată ca fiind rezultatul unei supradoze accidentale de fentanyl. Anchetele au arătat că Prince nu știa că pastilele pe care le luase erau contrafăcute și conțineau substanțe sintetice extrem de puternice.