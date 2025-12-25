Social

Fauna marină, afectată de atacurile ruse de la portul Odessa. Marea Neagră, poluată cu ulei

Fauna marină, afectată de atacurile ruse de la portul Odessa. Marea Neagră, poluată cu uleiSursă foto: X.com
Atacurile recente ale armatei ruse asupra portului Odesa au provocat o scurgere de ulei de floarea-soarelui în Marea Neagră, poluând apele și punând în pericol fauna marină, potrivit AFP.

Atacurile intense asupra portului Odesa amenință exporturile agricole

Portul Odesa, unul dintre cele mai importante centre comerciale ale Ucrainei, a fost vizat în ultimele săptămâni de bombardamente rusești puternice, considerabile în contextul celor aproape patru ani de război. Consecințele atacurilor includ distrugerea infrastructurilor maritime și poluarea costieră, afectând activitatea portuară.

Autoritățile ucrainene acuză Rusia de o intenție deliberată de a sabota facilitățile prin care Ucraina exportă masiv produse agricole. Scopul atacurilor, potrivit oficialilor, este de a submina economia și de a limita accesul pe piețele internaționale.

Poluare masivă cu ulei de floarea-soarelui pe coasta Odesei

Un jurnalist AFP a surprins miercuri bălţi de ulei brun pe malul Mării Negre, iar pe suprafaţa apei plutea o peliculă de ulei, efect al atacurilor asupra portului Odesa. Voluntari au curăţat nisipul şi au scos din apă zeci de păsări marine moarte.

Guvernatorul Oleg Kiper a declarat că scurgerile au fost cauzate de atacurile masive asupra infrastructurilor portuare, care au avariat rezervoare de ulei de floarea-soarelui. Autorităţile avertizează asupra impactului asupra mediului şi asupra faunei marine locale.

Poluare in Marea Neagră din cauza atacurilor rusesti din portul Odesa

Sursa foto: X.com

”Cauza este atacul masiv al inamicului asupra infrastructurilor portuare, care a avariat rezervoare de ulei de floarea-soarelui, provocând scurgeri”, a spus guvernatorul

Explicațiile unui veterinar

Expertul în ecologie marină Vladîslav Balinski a calificat situația drept un „dezastru ecologic”, semnalând zeci de păsări moarte, în special pui de corcodei, pe malul Mării Negre. Voluntarii au continuat eforturile de salvare și curățare a coastelor.

Veterinarul Leonid Stoianov a explicat pentru AFP că păsările afectate au murit de hipotermie după ce uleiul le-a acoperit penele, eliminând stratul natural de grăsime. Intervențiile au vizat protejarea faunei și prevenirea unor pierderi suplimentare în rândul păsărilor marine.

