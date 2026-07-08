Republica Moldova. Tânăra halterofilă din Republica Moldova, Nicoleta Cojocaru, a reuşit din nou să uimească prin perfornanţe obţinute.

La doar 16 ani, adolescenta a făcut ca imnul Republicii Moldova să fie intonat de trei ori la Campionatul Mondial de Haltere, rezervat sportivilor de până la 17 ani.

Nicoleta Cojocaru, supranumită „fata de aur a Moldovei” a strălucit la categoria de 58 kilograme, în care a cucerit trei medalii de aur și a stabilit patru recorduri: două europene și două mondiale.

La turneul internațional, organizat în orașul columbian Cali, a mai concurat și Gabriela Danilov, cea care a ocupat locul 9, în categoria de până la 53 kilograme.

Nicoleta Cojocaru a urcat de trei ori pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de premiere. Şi de fiecare dată a fost recompensată cu medalia de aur pentru prestația excelentă reușită în categoria de până la 58 kilograme.

În proba Smuls, adolescenta a ridicat 88 kilograme, cu un avans de două kilograme față de Abdalla Mohamed din Egipt.

Iar în proba Aruncat, reprezentanta Republicii Moldova a ridicat 114 kilograme, ceea ce a însemnat noi recorduri, european și mondial. Ea a reușit un rezultat cu 9 kilograme mai mare decât cel înregistrat de Ilayda Ertugrul din Turcia.

Cu un total de 202 kilograme, un nou record european și mondial, Nicoleta Cojocaru și-a asigurat titlul de campioană mondială, în limitele vârstei de 17 ani.

La Campionatul mondial de la Cali Nicoleta Cojocaru a depăşit de fapt propriile recorduri pe care le-a stabilit în turneele anterioare.

O nouă performanță extraordinară pentru halterele din Republica Moldova. Ea a cucerit 3 medalii de aur la Campionatele Europene de juniori „sub 17 ani" de la Madrid.

La stilul „smuls", moldoveanca a înregistrat rezultatul de 85 de kilograme, suficient pentru a cuceri medalia de aur.

Nicoleta i-a continuat evoluția de excepție și la stilul "aruncat", unde a înregistrat rezultatul de 105 kilograme și a cucerit a doua sa medalie de aur. Cu rezultatul final de 190 de kilograme, Nicoleta a devenit campioană europeană absolută.

La doar 15 ani, Nicoleta Cojocaru a adus anul trecut o performanță pentru Republica Moldova la Campionatul Mondial de juniori din Egipt, stabilind un nou record mondial și european.

Nicoleta Cojjocaru a devenitenit campioană europeană la haltere la vârsta de 13 ani, la categoria de vărstă U15. Aceasta a fost prima medalie de aur câştigată de Moldova la un campionat european de haltere.

Tot la vârsta de 13 ani, Nicoleta a câştigat medalia de bronz la Campionatul Mondial pentru juniori din Albania la proba „smuls” cu 68 kg. Acesta a fost primul ei rezultat la nivel internațional, adăugându-se celor peste 30 de medalii pe care le câştigase până atunci la nivel naţional.

Nicoleta Cojocaru este originară din satul Unţeşti, raionul Nisporeni şi a început să practice sportul de la 10 ani. Fata spune că totul a pornit „din joacă”, după care nu s-a mai putut opri. Profesorul de sport din sat a observat talentul fetei şi i-a coordonat primele mişcări. După numai 6 luni de antrenamente Nicoleta s-a plasat pe locul doi la o competiţie.

Fata spune că este susţinută „emoţional şi moral” de familia sa, iar părinţii spun că fiica lor are parte de antrenori foarte buni. „Nu am investit multe resurse financiare pentru pregătirea Nicoletei. Am avut parte de antrenori deosebiți, Gheorghe Gorencu și Sergiu Crețu, care au avut grijă mare să nu-i lipsească nimic. Noi am avut grijă doar să o hrănim corect și să o sprijinim moral”, mărturisește mama Nicoletei, Viorica Cojocaru.

La vârsta de 12 ani, Nicoleta obţinut o bursă din partea Asociației pentru Susținerea Inițiativelor Comunitare și Sportului şi a venit să studieze la Internatul Municipal cu Profil Sportiv din Chișinău.

Pentru a-și menține nivelul ridicat de performanță, Nicoleta se dedică complet acestui sport. Programul ei zilnic include antrenamente intense, ore la liceu și exerciții fizice suplimentare. De la trezire și până la cină, ea investește tot timpul și efortul necesar pentru a-și atinge obiectivele sportive. Cu toate acestea, Nicoleta subliniază că „statul nu oferă un sprijin adecvat pentru sportivi, fiind necesare burse și premii pentru a-i motiva și a le asigura un viitor în acest domeniu”.

Cu toate acestea, Nicoleta Cojocaru spune că nu-și imaginează participarea sub steagul altei țări şi vrea să ajungă campioană olimpică şi să cucerească trei medalii de aur la rând.