Nicoleta Cojocaru, campioană europeană la doar 13 ani. Are o forță incredibilă

Nicoleta Cojocaru a concurat în categoria de 55 de kg, ea fiind cea mai tânără sportivă, celelalte concurente având vârsta de 15 ani. Adolescenta a ridicat de asupra capului 90 de kilograme, care i-au adus aurul.

Medalie de bronz la un camionat mondial

Acesta nu este primul succes al tinerei halterofile. În luna martie a anului curent, Nicoleta a câştigat medalia de bronz la Campionatul Mondial pentru juniori din Albania la proba „smuls” cu 68 kg. Acesta a fost primul ei rezultat la nivel internațional, adăugându-se celor peste 30 de medalii pe care le câştigase până atunci la nivel naţional.

Totul a pornit „din joacă”

Nicoleta Cojocaru este originară din satul Unţeşti, raionul Nisporeni şi a început să practice sportul de la 10 ani. Fata spune că totul a pornit „din joacă”, după care nu s-a mai putut opri. Profesorul de sport din sat a observat talentul fetei şi i-a coordonat primele mişcări. După numai 6 luni de antrenamente Nicoleta s-a plasat pe locul doi la o competiţie.

Fata spune că este susţinută „emoţional şi moral” de familia sa, iar părinţii spun că fiica lor are parte de antrenori foarte buni. „Nu am investit multe resurse financiare pentru pregătirea Nicoletei. Am avut parte de antrenori deosebiți, Gheorghe Gorencu și Sergiu Crețu, care au avut grijă mare să nu-i lipsească nimic. Noi am avut grijă doar să o hrănim corect și să o sprijinim moral”, mărturisește mama Nicoletei, Viorica Cojocaru.

Vrea să ajugă campioană olimpică

Un an în urmă, Nicoleta obţinut o bursă din partea Asociației pentru Susținerea Inițiativelor Comunitare și Sportului şi a venit să studieze la Internatul Municipal cu Profil Sportiv din Chișinău.

Pentru a-și menține nivelul ridicat de performanță, Nicoleta se dedică complet acestui sport. Programul ei zilnic include antrenamente intense, ore la liceu și exerciții fizice suplimentare. De la trezire și până la cină, ea investește tot timpul și efortul necesar pentru a-și atinge obiectivele sportive. Cu toate acestea, Nicoleta subliniază că „statul nu oferă un sprijin adecvat pentru sportivi, fiind necesare burse și premii pentru a-i motiva și a le asigura un viitor în acest domeniu”. Cu toate acestea, Nicoleta Cojocaru spune că nu-și imaginează participarea sub steagul altei țări şi vrea să ajungă campioană olimpică şi să cucerească trei medalii de aur la rând.