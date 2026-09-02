Omul de afaceri vasluian Fănel Bogos s-a prezentat la DNA Iași pentru prelungirea măsurii controlului judiciar, în dosarul în care este cercetat pentru cumpărare de influență. Bogos a povestit, cu câteva zile înainte, cum a ajuns să se întâlnească cu premierul Ilie Bolojan la Palatul Victoria și a susținut că întâlnirea a avut loc după mai multe demersuri făcute prin fostul lider al PNL Vaslui, Mihai Barbu.

Potrivit procurorilor DNA, Bogos ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru a obține întâlnirea cu premierul, în încercarea de a determina schimbarea conducerii DSVSA Vaslui. Afirmațiile omului de afaceri despre întâlnirea cu Bolojan au fost făcute marți, 25 august, la Antena 3.

Bogos a relatat că, după mai multe discuții cu Mihai Barbu, fostul șef al PNL Vaslui, a ajuns inițial la cancelaria premierului.

„După mai multe discuții cu domnul Barbu, pe ușa din față a Guvernului, am ajuns la doamna Trăilă prima dată. Pe ușa din față, la intrarea principală. Și ajungând acolo, știam că de ANSVSA răspunde cancelaria premierului”, a povestit Fănel Bogos.

Omul de afaceri a spus că i-a prezentat Cristinei Trăilă problemele pe care le avea și că aceasta i-ar fi răspuns că situația descrisă de el nu poate avea loc în România.

„Prima dată m-am dus la cancelaria premierului. I-am explicat doamnei Trăilă și doamna Trăilă mi-a spus că nu se poate întâmpla așa ceva în România”, a adăugat Bogos.

El a precizat că nu a ajuns în aceeași zi în biroul lui Ilie Bolojan.

Potrivit relatării lui Bogos, întâlnirea cu premierul a avut loc ulterior, după două-trei luni de demersuri și după insistențele sale pe lângă Mihai Barbu.

„După ce am discutat cu domnul Barbu, după o perioadă de... eu știu... vreo două, trei luni de zile... la insistențele mele i-am spus: «Domnule, mă duc și mă culc pe preș la Palatul Victoria pentru că sunt un producător cu 40 de ferme în șase județe, nu un găinar de la Vaslui»”, a declarat omul de afaceri.

Bogos a spus că Mihai Barbu i-a organizat în cele din urmă întâlnirea cu Bolojan.

„În biroul domnului Bolojan am ajuns cu domnul Mihai Barbu ca să explic, pentru că domnul Mihai Barbu i-a explicat domnului Bolojan, iar domnul Bolojan nu a crezut nici dumnealui și atunci m-a chemat pe mine direct... Adică, la insistența mea, domnul Barbu mi-a organizat o întâlnire cu domnul Bolojan. Mi-a spus că n-are timp, că nu știu ce și am zis: «Domnule, nu mai pot suporta»”, a povestit Bogos.

El a susținut că, în cadrul discuției, și Bolojan i-ar fi spus că nu înțelege cum poate un producător important de ouă să se confrunte cu astfel de situații.

„Domnul Bolojan i-a spus «că nu se poate să fiu cel mai mare producător de ouă din România și să se întâmple abuzurile astea asupra fermelor mele»”, a relatat Bogos.

Bogos a precizat că întâlnirea cu Ilie Bolojan a avut loc la 23 septembrie 2025. El a spus că nu a intrat direct în biroul premierului, ci l-a așteptat pe acesta să iasă de la ședința de Guvern.

„M-am dus nu direct în birou, m-am dus și am așteptat, că era în ședință de guvern. Am așteptat până a ieșit, i-am explicat că sunt cel mai mare producător de ouă, i-am explicat problemele pe care le am și nu m-a crezut”, a spus Fănel Bogos.

În noiembrie 2025 a devenit publică ancheta DNA privind o presupusă rețea de influență în care ar fi fost implicați politicieni, rezerviști și foști generali din serviciile de informații. În centrul anchetei s-a aflat omul de afaceri vasluian, despre care procurorii au susținut că ar fi încercat să obțină schimbarea conducerii DSVSA Vaslui folosindu-se de relații la nivel înalt.

Potrivit anchetatorilor, Bogos s-ar fi folosit de Mihai Barbu, fostul șef al PNL Vaslui, care i-ar fi intermediat în septembrie 2025 întâlnirea cu Ilie Bolojan, la Palatul Victoria.

Conform acuzațiilor DNA, Fănel Bogos ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru a obține întâlnirea cu premierul. Mihai Barbu, fost șef al PNL Vaslui și fost șef al trezoreriei partidului, ar fi fost intermediarul.

Ulterior, Bogos a fost arestat preventiv, iar din martie 2026 se află sub control judiciar.

Pe 6 noiembrie 2025, Ilie Bolojan a confirmat că s-a întâlnit în septembrie cu Mihai Barbu și Fănel Bogos la Palatul Victoria. Premierul a spus atunci că întâlnirea a avut loc la solicitarea lui Barbu, care a vrut să îi prezinte un potențial candidat politic.

Bolojan a precizat că discuția a durat aproximativ 15 minute și că Bogos nu i-a cerut nimic în cadrul întâlnirii.

În aceeași zi în care Bogos a făcut declarațiile despre întâlnirea de la Guvern, marți, 25 august, secretarul general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă, a fost audiată la DNA Iași în calitate de suspect, potrivit unor surse judiciare citate de Libertatea.

DNA a confirmat ulterior informația și a anunțat că a dispus efectuarea urmăririi penale față de Cristina Trăilă pentru infracțiunea de „complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite”.

Potrivit procurorilor, în perioada 3-4 noiembrie 2025, Cristina Trăilă, în calitate de secretar general adjunct al Guvernului, „ar fi sprijinit demersurile inculpatului Barbu Mihai de exercitare a influenței asupra președintelui A.N.S.V.S.A.”, cu scopul înlocuirii directorului DSVSA Vaslui cu o persoană agreată de Fănel Bogos.

DNA susține că scopul urmărit ar fi fost obținerea unor foloase necuvenite pentru Bogos și pentru societatea deținută de acesta. Printre acestea s-ar fi numărat aprobarea unui dosar de despăgubire în valoare de aproximativ 3 milioane de euro, precum și diminuarea sau încetarea controalelor sanitar-veterinare la fermele societății.