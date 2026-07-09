Gruparea italiană Fiorentina a dat o lovitură importantă pe piața transferurilor prin aducerea internaționalului român Radu Drăgușin. Sosit marți de la formația engleză Tottenham Hotspur, fundașul central a fost deja integrat în planurile de viitor ale clubului din Serie A. Noul tehnician al echipei, Fabio Grosso, a oferit primele declarații despre această mutare strategică, subliniind valoarea pe care tricolorul o aduce în vestiarul formației viola, conform gazzetta.it.

Fiorentina a fost extrem de activă în această perioadă de mercato, finalizând mai multe tranzacții importante. Printre noile achiziții se numără și mijlocașul Arthur Atta. Grosso, care a preluat conducerea tehnică a echipei în această vară, nu a ezitat să își arate recunoștința față de directorul sportiv Fabio Paratici, cel care a sosit în urmă cu doar câteva luni chiar de la Tottenham și a facilitat aceste mutări strategice.

„Trebuie să-l felicit pe directorul Fabio Paratici. Atta este un jucător foarte puternic, cu un mare potenţial, mi-l imaginez evoluând în partea stângă a unei linii de mijloc formate din trei jucători. Am încredere în alegerile directorului. Viery este tânăr şi are mult potenţial, vreau să-l cunosc şi să-i înţeleg calităţile. Pe Drăguşin îl cunoaştem mai bine, vine de la un club de top şi este un transfer important”, a explicat tehnicianul italian.

Antrenorul echipei este perfect conștient de misiunea dificilă pe care o are în Florența. După o campanie precedentă marcată de rezultate modeste, oficialii clubului își doresc o schimbare radicală de direcție. Grosso a explicat că strategia se bazează pe implementarea unui sistem de joc format dintr-o linie de patru fundași, trei mijlocași și trei atacanți, o formulă menită să readucă echipa în elita fotbalului italian.

Prezentarea oficială a noului staff și a planurilor de viitor a beneficiat de un context simbolic deosebit pentru fotbalul din Peninsulă. Evenimentul media a coincis exact cu aniversarea a două decenii de când actualul tehnician a transformat penalty-ul decisiv în finala Cupei Mondiale, aducând titlul suprem Italiei în fața Franței.

Tehnicianul a semnat un angajament valabil pentru următoarele două sezoane cu formația viola, existând și o clauză de prelungire pentru încă un an. Presiunea este uriașă, având în vedere că în stagiunea precedentă echipa a tremurat serios pentru evitarea retrogradării, salvându-se matematic abia pe finalul campionatului. Tocmai de aceea, conducerea și fanii așteaptă o redresare rapidă.

„Sunt conştient de ceea ce mi s-a cerut. Clubul doreşte să construiască ceva formidabil, iar eu ţin cont de acest lucru. Încercăm să punem la punct toate elementele necesare pentru a reconstrui o echipă a Fiorentinei competitivă şi durabilă”, a completat tehnicianul.

Miza finală rămâne obținerea performanței de vârf, iar fanii speră ca prezența unor jucători cu experiență internațională, precum Radu Drăgușin, să facă diferența în momentele cheie ale competiției.

„Evident, visul tuturor este să câştige un trofeu. Simt dorinţa şi ambiţia de a ridica mereu ştacheta, aşa că acesta este obiectivul nostru. Vrem ca Fiorentina să joace un rol important în acest campionat. Dacă ne gândim la destinaţia dorită, drumul poate părea mai clar, dar ştim şi că, în acest moment, avem nevoie de fapte, nu de vorbe”, a concluzionat fostul campion mondial.