În timp ce războiul din Ucraina continuă să amenințe stabilitatea Frontului Estic al NATO, iar România se află în prima linie a unui conflict hibrid care combină arme convenționale cu atacuri cibernetice sofisticate, securitatea infrastructurii critice nu mai este o chestiune de lux tehnologic, ci una de supraviețuire națională.

Actorii statali ostili – în special Rusia și aliații săi – testează constant rețelele de energie, telecomunicații, sisteme de comandă militară și fluxuri de date sensibile din regiune. În acest context geopolitic tensionat, o infrastructură cibernetică vizibilă devine un țintă ușor de exploatat.

Aici intervine Entropya, compania fondată de antreprenorul român Alexander Purta, care propune o paradigmă radical nouă: Camuflajul Digital. Nu mai vorbim doar despre apărare împotriva atacurilor, ci despre eliminarea premiselor atacului – făcând infrastructura pur și simplu imposibil de găsit.

Cu baza operațională la Sibiu și know-how extras din misiuni cibernetice de top la nivel național, Entropya livrează soluții de ultimă generație – quantum-secure și imposibil de trasat – exact ceea ce are nevoie România în prima linie a războiului hibrid est-european.

Într-un moment în care „Harvest Now, Decrypt Later” (colectarea de date criptate astăzi pentru decriptarea cuantică de mâine) este o realitate confirmată de agențiile occidentale de intelligence, iar atacurile cibernetice asupra infrastructurii critice din apropierea frontului s-au intensificat, tehnologia Entropya devine nu doar inovatoare, ci strategic esențială.

Acest articol explorează cum un startup cu rădăcini românești, cu sediul în Elveția, poate contribui la întărirea rezilienței naționale și europene în fața amenințărilor hibride ale secolului XXI.

În era în care computerele cuantice amenință să spargă criptarea de azi, iar actorii statali colectează deja date criptate pentru a le decripta „mai târziu”, o companie elvețiană cu rădăcini românești propune o revoluție: nu mai întărești zidurile vizibile, ci faci ca zidurile să dispară complet din peisaj. Entropya, fondată de antreprenorul român Alexander Purta, introduce conceptul de Camuflaj Digital – o abordare proactivă care elimină amprenta digitală a infrastructurii critice înainte ca atacatorii să o poată identifica.

Acest articol detaliază tehnologia, filozofia și impactul concret al Entropya, integrând elementele din background-ul companiei și extinzându-le cu exemple reale din lumea amenințărilor cibernetice actuale. Am facut această investigatie pentru ca militarii oștri să înțegaă unde este tehnologia la ora acutală.poate au și ei nevoie de ea? Ce ziceți fac bine sau revin la Razboiul di Golf?

Majoritatea soluțiilor tradiționale de securitate cibernetică pornesc de la premisa că infrastructura va fi descoperită. Firewall-uri, VPN-uri, sisteme de detecție a intruziunilor (IDS/IPS) și alte mecanisme clasice sunt concepute să respingă atacurile după ce acestea au început. Problema fundamentală? Infrastructura rămâne vizibilă: are adrese IP publice sau semi-publice, porturi deschise, înregistrări DNS și metadate de rețea care pot fi cartografiate de adversari.

Actorii statali (de exemplu, grupuri sponsorizate de China, Rusia sau alți actori cu resurse mari) au adoptat deja strategia „Harvest Now, Decrypt Later” (HNDL). Ei interceptează și stochează masiv date criptate astăzi – comunicații diplomatice, scheme de armament, date de cercetare-dezvoltare (R&D) din apărare, informații financiare sau medicale cu durată lungă de viață – cu intenția de a le decripta odată ce computerele cuantice vor deveni suficient de puternice (estimări între 5-15 ani pentru amenințări credibile).

Un guvern stochează arhive diplomatice sau de recensământ care rămân sensibile zeci de ani.

Un contractor din apărare are date despre lanțuri de aprovizionare sau prototipuri care valorează strategic și peste un deceniu.

O companie de telecomunicații sau energie deține date operaționale (SCADA) sau proprietate intelectuală cu valoare pe termen lung.

Iată câteva exemple concrete de companii/sisteme și scenarii reale de utilizare pentru tehnologia Entropya.

Tehnologia Entropya este deja testată în medii reale. Un contractor european de apărare protejează rețelele de cercetare a sistemelor de armament, un operator național de energie ascunde centrele SCADA împotriva atacurilor hibride similare celor din Ucraina, iar furnizorii de telecomunicații securizează backbone-ul 5G pentru comunicații guvernamentale critice. În toate aceste cazuri, principiul este același: ceea ce nu poate fi găsit nu poate fi atacat eficient.

Iată câteva exemple concrete de companii/sisteme și scenarii reale de utilizare pentru tehnologia Entropya.

Un producător european de sisteme de armament și electronica de luptă folosește EEN (Entropya Encrypted Network) pentru a proteja rețelele de R&D și schimbul de date sensibile cu parteneri NATO. Rezultat concret: Rețelele de proiectare a dronelor și sistemelor de ghidare devin complet invizibile pentru recunoașterea adversarilor. Atacatorii nu mai pot mapa infrastructura, reducând riscul de spionaj industrial și sabotaj cibernetic.

O companie care gestionează rețele electrice naționale implementează SDPN pentru a ascunde sistemele SCADA și centrele de comandă. Exemplu real de amenințare contracarată: În contextul atacurilor hibride rusești asupra infrastructurii energetice din Ucraina, rețeaua devine „fantomă” – traficul de control pare trafic web obișnuit, iar datele sunt protejate post-cuantic. Evită riscul de black-out provocat cibernetic.

Folosesc EEN pentru backbone-ul rețelei 5G/6G și pentru protecția traficului guvernamental. Beneficiu concret: Protecția comunicațiilor de urgență și a datelor clienților critici (inclusiv ministere) împotriva interceptării și a amenințării „Harvest Now, Decrypt Later”.

Protejarea sistemelor de transfer interbancar și a bazelor de date cu informații sensibile ale clienților. Exemplu: Fluxurile financiare mari devin intratabile, reducând riscul de atacuri sponsorizate de stat care vizează destabilizarea economică a țărilor de pe Flancul Estic.

Comunicații diplomatice și logistice militare. Scenariu: Un minister de interne folosește platforma descentralizată de comunicații quantum-secure pentru coordonarea cu aliații NATO, fără riscul ca mesajele să fie colectate și stocate pentru decriptare ulterioară. Conform evaluărilor unor organizații precum NIST, ENISA sau rapoarte ale serviciilor de informații occidentale, această colectare este deja în desfășurare la scară largă. Datele nu trebuie decriptate acum – ele sunt „recoltate” pentru viitor. Criptarea convențională (RSA, ECC) nu protejează împotriva acestui risc pe termen lung. Aici intervine Entropya: în loc să construiască un castel mai înalt și mai bine păzit, compania elimină premisele atacului – adică face ca infrastructura să nu poată fi găsită deloc.

Entropya a fost fondată de Alexander Purta, antreprenor român cu experiență vastă în domeniul cibernetic. Compania are sediul central în Rüschlikon, Elveția (o jurisdicție neutră și cu tradiție în confidențialitate), este încorporată în Statele Unite (cu birouri în Annapolis, Maryland) și menține operațiuni importante în Sibiu, România.

Echipa reunește peste 25 de ani de expertiză practică, inclusiv lideri militari seniori cu experiență în operațiuni cibernetice la nivel național. Această combinație – expertiză din „partea ofensivă” a spectrului cibernetic – a dus la un principiu simplu, dar profund: infrastructura care poate fi găsită poate fi țintită. Soluțiile Entropya sunt deja implementate în mai multe țări, în sectoare de apărare și enterprise, și au fost verificate independent în medii operaționale reale. Parteneriatul recent cu Starc4Sys aduce această tehnologie pe piețe cu nevoi urgente de securitate, către clienți care înțeleg exact miza – de la agenții guvernamentale și contractori de apărare până la operatori de infrastructură critică și furnizori de telecomunicații.

Arhitectura Entropya se bazează pe trei piloni care acționează sinergic:

1. Hide (Ascunde) – Camuflajul Digital Prin tehnologia brevetată Software-Defined Private Networking (SDPN), Entropya elimină amprenta vizibilă a rețelei. Adresele IP, porturile deschise, înregistrările DNS și metadatele de rețea sunt ascunse complet. Traficul devine indistinguibil de zgomotul obișnuit de internet. Exemplu concret: Un contractor de apărare care rulează simulări sensibile sau schimbă date clasificate cu parteneri internaționali. În loc ca rețeaua să apară ca un server cu porturi deschise scanabile de tool-uri precum Shodan sau de grupuri APT, traficul Entropya „se topește” în fluxul normal de date. Atacatorii nu mai pot face reconnaissance eficient – nu știu ce să atace.

2. Harden (Întărește) – Criptografie post-cuantică Toate datele în tranzit sunt protejate cu algoritmi NIST FIPS 203 (post-quantum cryptography) la cel mai înalt nivel. Aceasta contracarează direct riscul HNDL: chiar dacă datele sunt interceptate acum, ele nu vor putea fi decriptate nici cu computere cuantice viitoare. Exemplu: O rețea de telecomunicații care transportă date sensibile ale clienților enterprise. În loc de criptare clasică vulnerabilă pe termen lung, Entropya asigură protecție rezistentă la cuantic, ajutând operatorii să respecte cerințe de reglementare precum NIS2 (Directiva UE privind securitatea rețelelor și sistemelor de informații) sau recomandările ENISA privind pregătirea cuantică.

3. Verify (Verifică) – Zero-trust real și fără încredere implicită Fiecare conexiune este autentificată independent. Nu există conexiuni persistente deschise, iar datele nu trec prin procesatori terți în tranzit. Când sesiunea se încheie, calea dispare complet – fără topologie persistentă, fără urme de backtrace.

EEN este rețeaua privată software-defined brevetată care stă la baza întregii arhitecturi. Funcționează pe orice infrastructură de conectivitate existentă (internet public inclus), folosind o schemă de IP privată fără DNS, fără porturi expuse și fără semnături atribuibile.

Cum funcționează în practică?

Sursa și destinația rămân separate pe tot parcursul tranzitului.

La finalul sesiunii, „calea” încetează să existe – nu rămâne nimic de analizat sau de atacat retroactiv.

Platforma de vizibilitate și management integrată oferă detecție continuă a amenințărilor, inspecție de pachete și raportare automată.

Un operator de infrastructură critică (energie sau transport) din Europa de Est. În loc să expună rețelele SCADA sau sistemele de comandă la scanări și atacuri laterale, EEN ascunde complet aceste sisteme. Un atacator care încearcă să map-eze rețeaua nu vede nimic relevant. În același timp, datele critice sunt protejate post-cuantic, iar conexiunile sunt verificate strict. Rezultatul: reducerea dramatică a suprafeței de atac (compania susține neutralizarea a până la 99,999% din vectorii de atac tradiționali). Portofoliul Entropya se extinde dincolo de rețea: infrastructură întărită și ascundere de servere, securitate pentru dispozitive mobile și edge, platformă descentralizată de comunicații cuantice și email criptat.

Entropya deservește guverne, contractori de apărare, operatori de infrastructură critică, telecom și enterprise din Europa, Americi, Orientul Mijlociu și Asia-Pacific. Soluțiile ajută organizațiile să îndeplinească cerințe de reglementare complexe (NIS2, GDPR, cerințe de suveranitate a datelor, pregătire cuantică).

Avantaje concrete:

Reducerea riscului de recunoaștere pre-atac la minimum.

Protecție pe termen lung împotriva amenințărilor cuantice.

Implementare rapidă, fără modificări majore ale aplicațiilor existente.

Suveranitate: control deplin, fără dependență de terți.

„Majoritatea soluțiilor de cybersecurity se concentrează pe apărarea unei infrastructuri care rămâne vizibilă. Noi abordăm problema fundamental diferit: facem infrastructura intratabilă, eliminând identificatorii digitali pe care adversarii îi exploatează înainte ca aceștia să poată fi folosiți împotriva ta. Acesta este Camuflajul Digital și schimbă ecuația riscului pentru orice organizație care îl implementează. Parteneriatul nostru cu Starc4Sys aduce această capacitate pe o piață cu nevoi reale și urgente de securitate, către clienți care înțeleg exact ce este în joc.” — Alexander Purta, Fondator și CEO, Entropya

Entropya nu promite doar o criptare mai bună sau un firewall mai puternic. Promite o schimbare de paradigmă: de la apărare reactivă la protecție prin invizibilitate. Într-o lume în care datele cu durată lungă de viață sunt deja „recoltate” de adversari și în care computerele cuantice devin realitate, abordarea tradițională devine insuficientă.

Pentru România și regiunea Europei de Est – cu provocări specifice de securitate pe Flancul Estic și nevoi de protecție a infrastructurii critice – soluțiile Entropya, cu operațiuni locale în Sibiu, oferă o alternativă suverană, de înalt nivel tehnologic și adaptată la amenințările reale ale prezentului și viitorului. Parteneriatul cu Starc4Sys marchează un pas important în diseminarea acestei tehnologii către organizații care nu își permit să fie „găsite” de adversari.

Într-o lume în care războiul de la graniță ne amintește zilnic cât de vulnerabile sunt sistemele noastre, Entropya ne arată o cale diferită. În loc să construim ziduri tot mai înalte pe care inamicul le vede și încearcă să le dărâme, compania face ca zidurile să dispară pur și simplu din peisaj. Cu tehnologia sa de Camuflaj Digital, Entropya transformă infrastructura critică – rețele de energie, comunicații, sisteme militare sau bănci – în ceva aproape invizibil pentru atacatori.

Nu mai contează doar cât de bine te aperi după ce ești atacat. Contează să nu te poată găsi deloc. Pentru România, aflată în prima linie a amenințărilor hibride, o astfel de soluție nu este un lux. Este o necesitate strategică. O companie cu rădăcini românești, condusă de Alexander Purta, ne demonstrează că putem fi nu doar consumatori de tehnologie de securitate, ci și producători de soluții de top la nivel mondial. Pe scurt: viitorul securității cibernetice nu mai înseamnă doar „a ne apăra mai bine”. Înseamnă a deveni invizibili pentru cei care vor să ne facă rău. Entropya ne arată cum se face asta – astăzi.