Politica

Extinderea plafonării TVA la toate alimentele: Reacția ministrului Finanțelor la propunerea lui Florin Barbu

Extinderea plafonării TVA la toate alimentele: Reacția ministrului Finanțelor la propunerea lui Florin BarbuSursă foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Propunerea privind extinderea plafonării adaosului comercial la toate produsele alimentare din magazine a stârnit dezbateri la nivelul Executivului. Inițiativa aparține ministrului Agriculturii, dar decizia finală va fi luată după o analiză detaliată a impactului economic.

Extinderea plafonării TVA la toate alimentele: Reacția ministrului Finanțelor la propunerea lui Florin Barbu

Ministerul Finanțelor Publice nu a primit încă o solicitare formală privind această măsură, însă oficialii subliniază că dezbaterile sunt firești în etapa actuală de elaborare a bugetului de stat.

„Nu am primit această propunere. Sunt foarte multe propuneri care apar. E normal ca ministrii să aibă iniţiative, suntem la momentul în care se construieşte bugetul. Le vom centraliza pe toate, le vom analiza, vom face un impact bugetar pentru fiecare şi în momentul respectiv, în guvern, împreună cu domnul prim-ministru şi colegii, vom lua o decizie finală”, a afirmat Alexandru Nazare.

Alexandru Nazare

Alexandru Nazare.sursa: Facebook

Argumentele pentru plafonarea adaosului la toate alimentele

Propunerea avansată de ministrul Agriculturii, Florin Barbu, vizează extinderea schemei existente, astfel încât măsura să nu mai fie aplicată exclusiv alimentelor de bază, ci tuturor produselor de la raft.

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„Trebuie să avem o analiză la nivelul Guvernului. Am putea merge pe o plafonare nu numai la alimentele de bază, ci la toate alimentele care sunt pe rafturi în magazinele de retail. Trebuie să ne uităm pe inflaţie, trebuie să defalcăm această inflaţie pe subgrupe, vorbim aici de produse agroalimentare, dar şi alte domenii economice”, a spus Barbu.

Impactul asupra consumului și industriei alimentare

Cabinetul guvernamental urmărește evoluția inflației și efectele acesteia asupra populației și procesatorilor. Susținerea consumului este considerată un factor esențial pentru menținerea locurilor de muncă și stabilizarea producției interne.

„Atunci când nu ai consum, productivitatea într-o unitate de procesare scade. Şi atunci când o unitate de procesare are 600 de angajaţi şi procesează 12 din 24 de ore, dacă consumul a scăzut, sigur îşi reduce activitatea şi, bineînţeles, ceea ce am văzut în ultimele luni, un şomaj de peste 60.000 de oameni în industria din România”, a declarat Barbu.

Toate propunerile formulate de ministere vor fi centralizate și evaluate din punct de vedere bugetar înainte ca Guvernul să adopte o hotărâre definitivă.

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