O nouă oportunitate de investiție pentru populație este disponibilă din 6 noiembrie 2026. Ministerul Finanțelor a deschis cea de-a unsprezecea ediție a programului FIDELIS din acest an, reprezentând totodată și ultima rundă de toamnă. Persoanele fizice rezidente și nerezidente care au împlinit vârsta de 18 ani au la dispoziție o săptămână, respectiv până la data de 13 noiembrie 2026, pentru a achiziționa titluri de stat denominate atât în moneda națională, cât și în euro.

Rezultatele înregistrate până în prezent arată un interes crescut din partea populației. În cursul anului curent, statul a atras peste 11,7 miliarde lei (echivalentul a 2,2 miliarde euro) prin intermediul emisiunilor derulate.

„De astăzi, 06 noiembrie, până vineri 13 noiembrie 2026, Ministerul Finanţelor lansează cea de-a unsprezecea ediţie FIDELIS din acest an, oferind persoanelor fizice rezidente şi nerezidente cu vârsta peste 18 ani posibilitatea să subscrie în titlurile de stat FIDELIS denominate în lei şi în euro”, arată, vineri, Ministerul Finanţelor, într-un comunicat de presă.

Investitorii interesați pot efectua plasamentele prin intermediul sindicatului de intermediere alcătuit din BT Capital Partners&Banca Transilvania&Salt Bank, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille, în parteneriat cu Libra Bank. Titlurile emise vor fi listate ulterior la Bursa de Valori București.

Investiția în aceste instrumente financiare beneficiază de un regim fiscal avantajos, veniturile obținute din dobânzi și din câștigurile de capital fiind complet neimpozabile. În plus, instituțiile intermediare nu percep comisioane pentru procesul de subscriere. Pentru persoanele care dețin titluri din emisiuni anterioare ajunse la maturitate, există posibilitatea de a reinvesti sumele disponibile direct în noua ofertă.

„Prin această nouă ediţie a Programului FIDELIS, oferim populaţiei oportunitatea de a-şi investi economiile în lei şi în euro, în condiţii avantajoase, beneficiind de dobânzi neimpozabile şi contribuind, în acelaşi timp, la finanţarea statului. Continuăm să încurajăm donarea de sânge prin cele două tranşe speciale dedicate donatorilor, care beneficiază de dobânzi cu un punct procentual mai mari decât cele aferente emisiunilor standard cu aceeaşi scadenţă. Prin această facilitate, dorim să răsplătim solidaritatea şi să încurajăm un gest simplu, dar esenţial, care poate salva vieţi”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

Oferta lansată în noiembrie include șapte emisiuni distincte, adaptate pentru diferite perioade de maturitate. Pentru plățile efectuate în moneda națională, nivelul randamentelor este structurat astfel:

Scadență la 2 ani: dobândă de 6,60% pe an;

Scadență la 4 ani: dobândă de 7,15% pe an;

Scadență la 10 ani: dobândă de 7,75% pe an.

În ceea ce privește opțiunile de economisire în euro, statul propune următoarele variante de randament:

Scadență la 3 ani: dobândă de 4,50% pe an;

Scadență la 10 ani: dobândă de 6,60% pe an.

Condiții preferențiale pentru donatorii de sânge Componenta socială rămâne un punct central al programului. Prin intermediul campaniei „România are sânge de rocker”, derulată alături de Rock FM și emisiunea „Morning Glory cu Răzvan Exarhu”, Ministerul Finanțelor recompensează donatorii de sânge care fac dovada donării începând cu data de 1 iunie 2026.

Tranșa în lei (scadență la 2 ani): dobândă avantajoasă de 7,60% pe an;

Tranșa în euro (scadență la 3 ani): dobândă de 5,50% pe an.

Pe lângă dobânda majorată cu un punct procentual față de emisiunea standard cu aceeași maturitate, donatorii beneficiază și de un prag minim de subscriere considerabil redus. Suma minimă necesară pentru investiție scade la 500 de lei (comparativ cu pragul standard de 5.000 de lei), în limita unui plafon de 100.000 de lei. Pentru opțiunea în euro, pragul coboară la 100 de euro (față de 1.000 de euro standard), în limita unei sume maxime de 20.000 de euro.

Programul FIDELIS a înregistrat un volum semnificativ de capital de la reluarea sa. Din luna august 2020 și până în prezent, prin intermediul celor 41 de oferte derulate, Ministerul Finanțelor a atras de la populație o sumă totală de 73,7 miliarde lei (aproximativ 14,7 miliarde euro).

Doar în cadrul ediției anterioare, cea de-a zecea din acest an, investitorii au plasat 1,27 miliarde lei (echivalentul a 244 milioane euro), confirmând statutul acestor titluri drept o alternativă de economisire preferată de români.