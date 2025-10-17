Explozia din Rahova. Nicușor Dan: Nu putem aștepta ani de zile pentru o anchetă care să se încheie în uitare

Din cuprinsul articolului Nicușor Dan: Nu putem aștepta ani de zile pentru o anchetă

Președintele Nicușor Dan a declarat, după explozia produsă într-un bloc de pe Calea Rahovei din București, soldată cu trei morți și 13 răniți, că este revoltător și inadmisibil ca, în România anului 2025, siguranța cetățenilor să fie pusă în pericol din cauza neglijenței sau a unor decizii iresponsabile.

„Explozia produsă astăzi într-un bloc de pe Calea Rahovei din București este o tragedie cutremurătoare care nu trebuia să se întâmple. Gândurile mele se îndreaptă către cei răniți, către familiile îndoliate și către toți cei care trec acum prin clipe teribile. Este revoltător și inadmisibil ca, în România anului 2025, siguranța cetățenilor să fie pusă în pericol din cauza neglijenței sau a unor decizii iresponsabile.

Cer asumarea responsabilității de către toți cei implicați, indiferent că vorbim despre instituții publice sau firme private. Cei care au știut și nu au acționat, cei care au permis, prin inacțiune sau neglijență, ca acest lanț de greșeli să culmineze cu moarte și distrugere, trebuie să răspundă”, a transmis președintele pe pagina sa de Facebook.

Nicușor Dan a mai transmis că a solicitat institutiilor responsabile sa comunice toate datele relevante pe masura ce le obtin: „Nu putem aștepta ani de zile pentru o anchetă care să se încheie în uitare. Cetățenii României așteaptă adevărul și acțiuni concrete. Datele preliminare indică deja că această tragedie putea fi prevenită. Tocmai de aceea, nu mai e loc pentru explicații sterile sau pasarea responsabilității. Verificarea instalațiilor de gaze, a centralelor și a echipamentelor nu este un act birocratic. Este o obligație legală si face diferenta dintre viață și moarte”.