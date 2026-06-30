International

Explozia din Monaco. Reglarea de conturi sângeroasă a lăsat o victimă fără picioare. Prințul Albert reacționează

Comentează știrea
Explozia din Monaco. Reglarea de conturi sângeroasă a lăsat o victimă fără picioare. Prințul Albert reacționeazăAtentat Monaco / sursa foto: https://x.com/BPINewsOrg/status/2071715738587365505/photo/3
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News

Explozia din Monaco a pare că a fost o reglare de conturi sângeroasă. Acțiunea a fost premeditată și l-a vizat pe oligarhul ucrainean Vadim Ermolaev. Bomba amplasată în clădire a rănit și doi membri ai familiei sale, luni, în jurul orei 21.00. Au apărut primele informații despre starea victimelor.

Nu există dubii că explozia dintr-o clădire rezidențială de pe strada Louis Frolla, de-a lungul graniței cu Franța, a fost produsă de o mână criminală. Anchetatorii din Monaco și Franța caută un bărbat a cărui imagine a fost surprinsă pe o cameră de luat vederi, în timp ce fugea de lângă clădire.

Dispozitivul exploziv, ascuns într-un rucsac, conținea șuruburi și gloanțe, a spus șeful guvernului din Monaco, Christoph Mirmand, citat de publicații franceze. "Este pentru prima dată în istorie, din câte știu, că un astfel de act a avut loc în Principat," a adăugat ministrul de stat.

Este deschisă o anchetă la care lucrează criminaliști și procurori din Monaco și Franța. Se bănuiește că atacatorul s-ar ascunde în Franța, în zona Nisa.

Lifturi și rampe pe bani de la stat pentru blocuri. Proiectul a trecut de Camera Deputaților
Lifturi și rampe pe bani de la stat pentru blocuri. Proiectul a trecut de Camera Deputaților
Primele semne că prețurile urcă. Produsele care dau tonul valului de scumpiri
Primele semne că prețurile urcă. Produsele care dau tonul valului de scumpiri

Soția lui Vadim Ermolaev a fost rănită cel mai grav

Investigațiile polițiștilor au relevat faptul că atacatorul și-a premeditat operațiunea. El s-a învârtit de câteva ori în jurul clădirii și în zonă. Familia era plecată, iar când s-a întors la locuință s-a produs explozia.

Anna Ermolaev, 56 de ani, Vadim Ermolaev, 58 de ani, și fiul lor David, de 13 ani, au suferit multiple răni provocate de schije, după ce acel rucsac a explodat în holul blocului lor din Monaco, au anunțat azi autoritățile.

Anna Ermolaev, soția oligarhului ucrainean. Foto Instagram

Anna Ermolaev, soția oligarhului ucrainean. Foto Instagram

La acest moment victimele sunt internate într-un spital din Nisa. Presa locală informează că soția milionarului este în stare gravă, explozia afectându-i picioarele.

Ziarul francez Le Figaro a discutat cu o sursă și a relatat că băiatul de 13 ani a fost aruncat aproape 15 metri de forța exploziei, iar mama sa ar fi fost rănită încercând să-l protejeze.

Tot o sursă din Franța, citată de Daily Mail, a spus că Annei Ermolaev i-au fost amputate picioarele.

Soțul și copilul ei au suferit răni mai puțin grave, dar rămân în spital, a afirmat ministrul Mirmand, șeful guvernului Monaco.

Prințul Albert de Monaco a reacționat

Atacul a șocat Principatul de pe coasta mediteraneană, fiind și primul astfel de eveniment sângeros produs vreodată acolo.

Prințul Albert de Monaco a descris acest lucru drept "un act odios" și a spus că toate serviciile țării au fost mobilizate pentru a asigura securitatea.

După explozia cu bombă, Prințul Albert a descris atrocitatea drept șocantă: "Principatul Monaco va rămâne unit și hotărât în fața violenței și criminalității. Siguranța comunității noastre a fost întotdeauna o prioritate – va rămâne așa mai mult ca niciodată, indiferent de amenințări."

Vadim Iermolaiev

Vadim Iermolaiev / sursa foto: https://x.com/BPINewsOrg/status/2071715738587365505/photo/3

Despre Ermolaev se știe că a părăsit Ucraina în 2019, invocând piedicile puse de autorități. S-a mutat în Cipru cu familia, apoi s-a stabilit în Monaco.

Se spune că oligarhul, care și-a dezvoltat o mare afacere cu vin în Crimeea și este un apropiat al rușilor, și-a făcut un număr uriaș de dușmani de când a fugit din Ucraina.

Vadim Ermolaev este, de asemenea, coproprietar al Versobank, o bancă estonieană căreia i-a fost suspendată licența de către Banca Centrală Europeană în martie 2018 pentru "încălcarea sistematică a legislației anti-spălare de bani".

Stiri calde

01:19 - Potop peste București. Cea mai violentă furtună din ultimii ani a transformat Capitala într-un lac: străzi și blocuri...
23:55 - Setările care îți eliberează spațiul ascuns din telefon fără să ștergi fișiere importante
23:42 - Proiectul social prin care prințul William vrea să șteargă o mare problemă a sistemului
23:32 - Războiul pentru pedeapsa capitală se reaprinde. Emmanuel Macron trage semnalul de alarmă
23:23 - Fostul procuror general a mai scăpat de un dosar penal. Câte i-au mai rămas
23:13 - Frații Pavăl își extind imperiul. Tranzacția de 823 de milioane de euro pentru preluarea Carrefour, încheiată
23:02 - Rețeta care transformă castraveții proaspeți în cele mai gustoase murături de vară
22:51 - Bolojan dă asigurări că salariile și pensiile vor fi plătite. Ce spune despre riscul de junk și prețul carburanților

HAI România!

Bolojan l-a vândut la bucată pe fiecare român, germanilor

Bolojan l-a vândut la bucată pe fiecare român, germanilor

Spionul României în două regimuri

Spionul României în două regimuri

Adrian Severin, despre partidul care nu ar trebui să se mai regăsească în nicio formulă de guvernare

Adrian Severin, despre partidul care nu ar trebui să se mai regăsească în nicio formulă de guvernare

Proiecte speciale