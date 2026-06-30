Explozia din Monaco. Reglarea de conturi sângeroasă a lăsat o victimă fără picioare. Prințul Albert reacționează

Explozia din Monaco a pare că a fost o reglare de conturi sângeroasă. Acțiunea a fost premeditată și l-a vizat pe oligarhul ucrainean Vadim Ermolaev. Bomba amplasată în clădire a rănit și doi membri ai familiei sale, luni, în jurul orei 21.00. Au apărut primele informații despre starea victimelor.

Nu există dubii că explozia dintr-o clădire rezidențială de pe strada Louis Frolla, de-a lungul graniței cu Franța, a fost produsă de o mână criminală. Anchetatorii din Monaco și Franța caută un bărbat a cărui imagine a fost surprinsă pe o cameră de luat vederi, în timp ce fugea de lângă clădire.

Dispozitivul exploziv, ascuns într-un rucsac, conținea șuruburi și gloanțe, a spus șeful guvernului din Monaco, Christoph Mirmand, citat de publicații franceze. "Este pentru prima dată în istorie, din câte știu, că un astfel de act a avut loc în Principat," a adăugat ministrul de stat.

Este deschisă o anchetă la care lucrează criminaliști și procurori din Monaco și Franța. Se bănuiește că atacatorul s-ar ascunde în Franța, în zona Nisa.

Soția lui Vadim Ermolaev a fost rănită cel mai grav

Investigațiile polițiștilor au relevat faptul că atacatorul și-a premeditat operațiunea. El s-a învârtit de câteva ori în jurul clădirii și în zonă. Familia era plecată, iar când s-a întors la locuință s-a produs explozia.

Anna Ermolaev, 56 de ani, Vadim Ermolaev, 58 de ani, și fiul lor David, de 13 ani, au suferit multiple răni provocate de schije, după ce acel rucsac a explodat în holul blocului lor din Monaco, au anunțat azi autoritățile.

La acest moment victimele sunt internate într-un spital din Nisa. Presa locală informează că soția milionarului este în stare gravă, explozia afectându-i picioarele.

Ziarul francez Le Figaro a discutat cu o sursă și a relatat că băiatul de 13 ani a fost aruncat aproape 15 metri de forța exploziei, iar mama sa ar fi fost rănită încercând să-l protejeze.

Tot o sursă din Franța, citată de Daily Mail, a spus că Annei Ermolaev i-au fost amputate picioarele.

Soțul și copilul ei au suferit răni mai puțin grave, dar rămân în spital, a afirmat ministrul Mirmand, șeful guvernului Monaco.

Prințul Albert de Monaco a reacționat

Atacul a șocat Principatul de pe coasta mediteraneană, fiind și primul astfel de eveniment sângeros produs vreodată acolo.

Prințul Albert de Monaco a descris acest lucru drept "un act odios" și a spus că toate serviciile țării au fost mobilizate pentru a asigura securitatea.

După explozia cu bombă, Prințul Albert a descris atrocitatea drept șocantă: "Principatul Monaco va rămâne unit și hotărât în fața violenței și criminalității. Siguranța comunității noastre a fost întotdeauna o prioritate – va rămâne așa mai mult ca niciodată, indiferent de amenințări."

Despre Ermolaev se știe că a părăsit Ucraina în 2019, invocând piedicile puse de autorități. S-a mutat în Cipru cu familia, apoi s-a stabilit în Monaco.

Se spune că oligarhul, care și-a dezvoltat o mare afacere cu vin în Crimeea și este un apropiat al rușilor, și-a făcut un număr uriaș de dușmani de când a fugit din Ucraina.

Vadim Ermolaev este, de asemenea, coproprietar al Versobank, o bancă estonieană căreia i-a fost suspendată licența de către Banca Centrală Europeană în martie 2018 pentru "încălcarea sistematică a legislației anti-spălare de bani".