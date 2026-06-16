Executorul judecătoresc Lucian Gonț, asociat al Biroului de Executori Judecătorești Gonț, Panalit & Asociați, a fost victima unor amenințări grave cu moartea în timpul unei proceduri de executare silită desfășurată pe 18 octombrie 2024. Acum, Curtea de Apel București a dat sentința în dosar.

Incidentul a avut loc în jurul orei 08:30, pe Șoseaua București-Măgurele nr. 131-135, Sector 5, București. Gonț s-a prezentat la adresa respectivă, însoțit de forțe de ordine, pentru a pune în executare o hotărâre judecătorească definitivă privind demolarea unor construcții ilegale și predarea terenului către creditor.

Sentința civilă din 18.11.2017 a Judecătoriei Sectorului 5 București, rămasă definitivă prin decizia civilă din 30.08.2022 a Tribunalului București și decizia civilă din 13.02.2024 a Curții de Apel București, obliga la demolarea imobilelor și reintrarea creditorului în posesia terenului.

În timpul operațiunii, care a durat aproximativ 4 ore, debitorii au proferat injurii și amenințări grave la adresa executorului judecătoresc și a familiei sale.

Printre amenințările proferate s-au numărat expresii precum: „îți tai beregata cu briceagul pe unde te prind”, „te omor”, „îți dau foc la birou”, „îți distrug mașinile”, „știu unde te găsesc”, „știu unde stai și știu în ce mașini te plimbi”, „să moară copiii mei de nu iese crimă de om!”.

O martoră prezentă la fața locului a confirmat aceste amenințări. Executorul a declarat că acestea i-au provocat o stare puternică de temere care persistă și în prezent, mai ales că familia debitorilor ar aparține unui clan infracțional.

În urma cercetărilor, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București a trimis în judecată patru inculpați (trei bărbați și o femeie) pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj.

Prin sentința pronunțată de Judecătoria Sectorului 5 București și menținută definitivă prin Decizia Penală 982/2026 a Curții de Apel București din 5 iunie 2026, toți inculpații au fost condamnați.

Instanța a reținut că faptele au fost comise cu intenție directă, inculpații având cunoștință că persoana vătămată era executor judecătoresc aflat în exercițiul funcțiunii. Judecătorul a apreciat că „comportamentul inculpaților a relevat un dispreţ profund faţă de autoritatea de stat”.

Fiecare inculpat a primit o pedeapsă de 8 luni închisoare, redusă ca urmare a recunoașterii vinovăției. Unul dintre inculpați, aflat în recidivă postcondamnatorie, i s-a revocat liberarea condiționată dintr-o pedeapsă anterioară de 8 ani, urmând să execute restul rămas de 1052 de zile, la care se adaugă cele 8 luni.

Ca pedeapsă complementară, tuturor inculpaților li s-a interzis exercitarea unor drepturi pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei, inclusiv dreptul de a comunica cu victima Lucian Gonț sau cu membrii familiei sale ori de a se apropia de aceștia la o distanță mai mică de 100 de metri.

Sentința este definitivă.