EvZ a stat de vorbă cu unul dintre ghizii montani care a reușit, în urmă cu 4 zile, să-și aducă grupul din Himalaya, din Lukla, orășel de unde începe practic ascensiunea pe Everest. Costin Miu a povestit cum a fost drumul de la baza muntelui până la Kathmandu, cum arată capitala Nepalului, un loc altădată ca un furnicar, acum paralizată de lockdown și cum decurge viața românilor blocați în Nepal nu se știe pentru câtă vreme.

La sfârșitul lunii martie, perioadă în care a început sezonul escaladelor, Nepalul părea a fi cel mai sigur loc din lume. Practic, pandemia nu exista. În mai puțin de patru săptămâni, țara s-a transformat într-un iad, după uriașul val de infectări din India, vecinul mai mare de care Nepalul este foarte dependent.

Lockdown în Nepal a însemnat că toate activităţile comerciale şi serviciile, cu excepţia celor esenţiale, au fost interzise, iar deplasarea populaţiei a fost restricţionată în toate cele trei districte ale văii Kathmandu – Kathmandu, Lalitpur şi Bhaktapur. Pentru turiștii aflați pe munte, printre care și grupul lui Miu, a început coșmarul evacuarii.

”În Nepal, norii au în ei pietre”

Miu a povestit pentru EvZ că, după mai multe zile de așteptare în Lukla, timp în care niciun avion sau elicopter nu se ridica de la sol din cauza vremii, a venit și momentul evacuării. ”Acum patru zile au decis că se poate zbura, eu și grupul meu ne-am îmbarcat într-un avion de mici dimensiuni. Drumul până în capitală a fost crunt, vizibilitate zero, am zburat printr-un plafon de nori dens, compact și a plouat cumplit. Pe-aici (în Nepal -nr) norii au pietre în ei, așa se spune. Din fericire, am ajuns cu bine.”

Kathmandu în lockdown a fost șocant pentru ghidul montan familiarizat – de peste 7 ani de când lucrează în Nepal – cu un oraș viu, dinamic, peste măsură de aglomerat în sezonul de escaladă.

”Thamel, cartierul unde altădată era un furnicar, acum e gol, încremenit. Totul, absolut totul e închis, prăvăliile au obloanele trase, nu e nici țipenie de om pe stradă. A fost un impact puternic să-l văd așa, la fel ca întregul oraș, care pare părăsit” a relatat Miu.

Doar farmaciile sunt deschise, iar mango se poate cumpăra ”pe sub mână”

Deși în Nepal sunt blocați în acest moment aproximativ 1000 de europeni, toți sunt nevoiți să nu părăsească locurile de cazare. Restricțiile de ciculație sunt dure, pe de o parte, mergînd până la pedeapsa cu închisoarea, și, pe de altă parte, nici nu au unde să se ducă pentru că totul e închis.

”Sunt deschise doar farmaciile. Nici micile magazine, nici supermarketurile, nici piețele nu-s deschise. Practic, nu poți cumpăra nimic de nicăieri. Turiștii trebuie să se descurce cu mâncarea, apa, sucurile pe care le au hotelurile unde stau”. În Nepal se mănâncă, desigur, foarte mult orez gătit în mai multe feluri, nu lipsește sosul de curry, iar mâncarea națională – tradițională este ”dal bhat”, o supă de linte cu orez.

De băut, în special suc din trestie de zahăr.

”E sezonul de mango și nu am avut de unde să luam. Din fericire, până la urmă m-am descurcat, cu multiple intervenții. L-am rugat pe proprietarul hotelului unde stam și care mi-e prieten, lucrăm demult împreună, care la rândul lui a rugat un prieten și uite așa am făcut rost de fructe”

”Celulă” de criză și așteptare. Colibășanu și Gane urmează să ajungă și ei la Kathmandu

Declarată la începutul lunii mai, starea de urgență din Nepal a fost prelungită, deocamdată, până la finalul lunii. ”Încă suntem bine, optimiști. Nu ieșim din hotel, o dată că sunt restricții, dar și pentru că e periculos. Deși cei mai mulți dintre noi sunt vaccinați – unii doar cu o doză, nimeni nu vrea să riște să se îmbolnăvească și să nu se poată urca într-un avion, dacă vom avea șansa asta. Suntem de patru zile aici și doar eu am ieșit rapid, să rezolv câte ceva” a mai spus Costin Miu. Ghidul a povestit și că, în urmă cu două zile, au făcut o ”celulă de criză”, au redactat o scrisoare pentru oficialitățile române, pentru europarlamentari, au luat legătura și cu consulul român de al New Delhi și …așteaptă.

”Ieri au mai venit în capitală două persoane din Republica Moldova, au coborât din munte cu un elicopter închiriat . Colibășanu și Gane vor ajunge și ei aici în 3-4 zile. (Horia Colibăşanu, Marius Gane şi slovacul Peter Hamor și-au întrerupt tentativa de a deschide o rută nouă, în premieră mondială, pe creasta nord-vestică a muntelui Dhaulagiri din Nepal. Cei trei au fost surprinşi în cort de o avalanşă la altitudinea de 6.800 m -nr). Să vedem pe urmă ce se va întâmpla, poate autoritățile din Europa vor reuși o variantă să ne evacueze”, a explicat Miu.

Epilog

Discuția cu Miu a avut loc ieri după-amiază.

Reporter: ”Poți să faci acum, chiar acum, o poză și să mi-o trimiți?”

Costin Miu: ”Nu cred că se vede mare lucru, sunt pe terasa hotelului și începe să se întunece. Ba, hai că încerc.”

Fotografii: Costin Miu