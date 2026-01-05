Evitați Iranul. Avertisment de călătorie pentru cetățenii Republicii Moldova

Republica Moldova. Cetățenii Republicii Moldova sunt îndemnați să evite orice deplasare în Republica Islamică Iran, în contextul escaladării tensiunilor interne și al deteriorării situației de securitate din mai multe regiuni ale țării. Avertizarea vine pe fondul protestelor violente declanșate de criza economică profundă și de prăbușirea monedei naționale iraniene.

Moldovenii care se află deja pe teritoriul Iranului sunt sfătuiți să informeze de urgență Ambasada Republicii Moldova, cu reședința la Baku, indicând locația exactă și datele de contact, pentru a putea fi identificați rapid în eventualitatea unei evacuări.

Potrivit misiunii diplomatice, cetățenii moldoveni pot părăsi Iranul fie pe cale aeriană, utilizând cursele regulate, fie pe cale terestră prin Turcia sau Armenia. Traversarea frontierei terestre cu Azerbaidjanul nu este posibilă în prezent, aceasta rămânând închisă.

În cazul unei eventuale evacuări prin teritoriul Azerbaidjanului, moldovenii sunt obligați să contacteze în prealabil Ambasada Republicii Moldova, întrucât tranzitarea acestui stat necesită obținerea unei autorizații speciale din partea autorităților azere.

Pentru situații de urgență, Secția Consulară a Ambasadei Republicii Moldova poate fi contactată la numărul de telefon: +994 50 228 51 35.

Avertizarea autorităților moldovene vine pe fondul unei situații extrem de tensionate în Iran. În ultimele zile, proteste de amploare au avut loc la Teheran și în alte orașe mari, degenerând în ciocniri violente între manifestanți și forțele de securitate.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, cel puțin șapte persoane și-au pierdut viața, zeci au fost rănite, iar peste o sută de oameni au fost reținuți. Forțele de ordine au intervenit folosind gaze lacrimogene și muniție, în timp ce protestatarii au incendiat sedii guvernamentale și au atacat poliția cu pietre și cocktailuri Molotov.

Manifestațiile au fost declanșate de colapsul monedei naționale și de creșterea accelerată a costului vieții. Inflația a ajuns la aproximativ 40%, iar prețurile alimentelor de bază au crescut, în unele cazuri, cu până la 70%. În acest context, șeful Băncii Centrale a Iranului și-a anunțat demisia.

În mai multe provincii, protestele au luat amploare, iar manifestanții au incendiat inclusiv o bază militară utilizată pentru reprimarea revoltelor. Sloganurile au vizat conducerea supremă a statului, iar unii protestatari au cerut schimbări radicale de regim.

Pentru a limita extinderea protestelor, autoritățile iraniene au decis închiderea școlilor, universităților și a unor instituții publice, măsură interpretată de manifestanți drept o tentativă de descurajare și control al mobilizării.

În același timp, președintele Iranului a declarat că guvernul va lua în considerare „cererile legitime ale populației”, în timp ce situația rămâne volatilă.

Economia Iranului se confruntă de mai mulți ani cu dificultăți majore, în principal din cauza sancțiunilor impuse de Statele Unite și de alte state occidentale în legătură cu programul nuclear al Teheranului, context care a amplificat nemulțumirea socială și instabilitatea internă.