Evghenia Guțul, anchetată de ANI pentru avere nejustificată de peste 1,2 milioane de lei și un colier cu diamante

Republica Moldova. Bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, aflată în detenție după ce a fost condamnată la șapte ani de închisoare în dosarul finanțării ilegale a fostului Partid „Șor”, nu și-a putut justifica o parte semnificativă din averea familiei.

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat o diferență de peste 1 milion 249 de mii de lei între bunurile deținute și veniturile obținute de familia Guțul în perioada anilor 2024 – 2025. Controlul a vizat-o pe Evghenia Guțul, precum și pe membrii familiei sale.

Potrivit ANI, Guțul nu a putut justifica, printre altele, suma cheltuită pentru achiziționarea unui colier cu diamante în 2024, bun inclus în declarația sa de avere.

Cauza va fi transmisă de ANI în instanța de judecată, cu solicitarea unei confiscări a averii nejustificate a familiei Guțul.

Dacă actul ANI va rămâne definitiv, Evghenia Guțul riscă decăderea din dreptul de a ocupa funcții publice pentru trei ani. De asemenea, numele său va fi înscris în Registrul de stat al persoanelor cu interdicția de a exercita funcții publice, conform Legii privind declararea averii și intereselor personale.

Evghenia Guțul a fost condamnată de prima instanță la șapte ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis. Decizia a fost pronunțată pe 5 august 2025 de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, într-un dosar ce vizează finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor”.

Potrivit procurorilor, Guțul și secretara fostului Partid „Șor”, Svetlana Popan, condamnată și ea la închisoare, au coordonat curse secrete cu bani din Rusia, au instruit colegii să mascheze fondurile prin donații fictive și au organizat proteste masive în Chișinău, unde participanții au fost plătiți ilegal.

Anchetatorii susțin că între 2019 și 2022, Evghenia Guțul ar fi fost implicată direct în introducerea sistematică a fondurilor prin curse aeriene și terestre rapide, tur-retur, în 24 de ore.

Banii erau integrați ulterior în activitatea partidului și folosiți inclusiv pentru protestele organizate de Partidul „Șor” în fața instituțiilor publice din Chișinău. Pentru a ascunde proveniența sumelor, Guțul ar fi instruit președinții oficiilor teritoriale „să întocmească donații fictive, cu scopul atribuirii unui caracter legal sumelor provenite din surse ilegale”.

Instanța a dispus confiscarea a peste 50 de milioane de lei – 40.905.637 de lei din contul Evgheniei Guțul și 9.748.425 de lei de la Svetlana Popan.

De asemenea, ambele persoane au primit interdicții privind activitățile în partide politice și în domeniul financiar-contabil pentru cinci ani.