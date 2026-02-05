Evenimentul Istoric Nr.95 a reconstituit harta dezastrelor care au zguduit România

Indundațiile, cutremurele, dezastrele cauzate de construcții antropice au marcat România în perioada 1948-2025.

Revista Evenimentul Istoric Nr.95 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna ianuarie 2026 este unul deosebit de interesant și atractiv.

În 1970, 1975, 1991 sau 2024 ori în 2o25, inundațiile au făcut ravagii. Au fost inundații pe albii neregularizate în 1970 și 1975. În 1991, a fost cedarea unui baraj care a măturat un cartier urban și a distrus vieți omenești, făcând importante pagube materiale. Tot diguri nereparate au fost responsabile și în 2024, iar în 2025, a fost vorba de viituri montane.

În 1977, cutremurul din 4 martie a făcut ravagii, în special în Capitala României dar și în alte zone, precum la Craiova. În București, au căzut clădiri interbelice care aveau defecte de proiectare și care suferiseră avarii încă din 1940. România comunistă a încercat să contracareze seismele după 1977 prin modificarea planului de construcții dar și prin refacerea, uneori deficitară a clădirilor afectate.

Au mai fost și alte seisme, dar amploarea lor nu a fost comparabilă cu tot ce s-a petrecut în 1977.

Anul 1948 declanșează în România republicană, naționalizarea, urmată de colectivizare. Economia de piață dispare iar statul preia proprietatea asupra terenurilor, construcțiilor, uzinelor, șantierelor, fabricilor, fermelor, ceea ce îl face principalul factor de acțiune până în 1990, de când s-a revenit la economia de piață, prin tranziție, consolidată prin integrarea europeană.

Mai trebuie spus că în această perioadă se poate urmări modul în care societatea a intervenit și care a fost viteza de reacție a autorităților în fața dezastrelor și hazardelor naturale.

