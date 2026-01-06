Evaluare CIA: Delcy Rodriguez poate menține stabilitatea în Venezuela

O evaluare clasificată a Agenției Centrale de Informații (CIA) prezentată președintelui american Donald Trump a concluzionat că loialii de rang înalt ai liderului venezuelean Nicolas Maduro, inclusiv vicepreședinta Delcy Rodriguez, sunt cei mai bine poziționați pentru a menține stabilitatea în cazul în care Maduro și-ar pierde puterea, au declarat două surse familiarizate cu documentul, luni.

Sursele au vorbit sub protecția anonimatului și au confirmat un raport exclusiv publicat anterior de Wall Street Journal.

Potrivit surselor, președintele Trump a fost informat despre concluziile evaluării, care a fost distribuită unui grup restrâns din echipa sa de securitate națională.

Evaluarea CIA a fost unul dintre factorii care au determinat decizia administrației Trump de a susține vicepreședinta venezueleană Delcy Rodriguez, și nu liderul opoziției, María Corina Machado, au precizat sursele.

Conform acestora, recomandarea a fost bazată pe capacitatea demonstrată a loaliștilor lui Maduro de a menține ordinea și stabilitatea politică în țară, indiferent de schimbările la vârful puterii.

Casa Albă a refuzat să confirme oficial raportul. În schimb, secretarul de presă Karoline Leavitt a declarat că președintele Trump este obișnuit să fie informat despre dinamica politică internă din diverse țări și că deciziile sale urmăresc să asigure „că Venezuela se aliniază intereselor Statelor Unite și devine o țară mai bună pentru cetățenii săi.”

„Președintele Trump este informat în timp real despre dinamica politică internă din întreaga lume.

Președintele și echipa sa de securitate națională iau decizii realiste pentru a asigura în cele din urmă că Venezuela se aliniază cu interesele Statelor Unite și devine o țară mai bună pentru poporul venezuelean”, a spus Delcy Rodriguez, referindu-se la rapoartele CIA, potrivit traducerii declarației oficiale.

Această evaluare a CIA intervine într-un moment în care criza politică și economică din Venezuela continuă să atragă atenția comunității internaționale.

Politica administrației americane față de Caracas a fost adesea caracterizată prin tensiuni diplomatice, sancțiuni economice și sprijin pentru opoziție.

În acest context, analiza prezentată președintelui Trump oferă o perspectivă asupra strategiilor internaționale ale SUA în regiune și asupra modului în care Washingtonul evaluează actorii locali capabili să asigure continuitatea guvernării.

Surse citate de Reuters menționează că raportul a fost parte dintr-o serie de evaluări clasificate care urmăresc să identifice scenarii realiste pentru menținerea stabilității Venezuelei, indiferent de schimbările politice de la nivel înalt.

Acest tip de evaluări sunt folosite frecvent de președintele SUA și echipa sa de securitate națională pentru a fundamenta deciziile strategice.