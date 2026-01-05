Donald Trump activează Doctrina Monroe prin patru cuvinte. E mesajul care schimbă întreaga lume și istoria

Un mesaj publicat luni de Departamentul de Stat al Statelor Unite a provocat reacții puternice pe scena internațională și a reaprins dezbaterea despre rolul Washingtonului în emisfera vestică.

Instituția condusă de Marco Rubio a distribuit pe rețelele sociale o imagine cu Donald Trump, peste care a fost suprapusă formula tranșantă „Asta este emisfera NOASTRĂ”, un mesaj care trimite direct la una dintre cele mai vechi doctrine ale politicii externe americane.

Postarea a fost însoțită de o declarație oficială în care Departamentul de Stat afirmă că „aceasta este emisfera noastră, iar președintele Trump nu va permite ca securitatea Statelor Unite să fie amenințată”, un mesaj formulat într-un limbaj rar întâlnit în diplomația americană recentă.

Mesajul public apare în contextul în care strategia de securitate națională publicată la finalul anului trecut de Casa Albă descrie viziunea lui Donald Trump drept una de „realism flexibil”.

Documentul susține explicit necesitatea reactivării Doctrina Monroe, formulată în secolul al XIX-lea, care stabilea emisfera vestică drept zonă de influență exclusivă a Statelor Unite.

Strategia vorbește despre un așa-numit „corolar Trump” al doctrinei, prezentat ca o adaptare modernă a principiilor vechi la noile realități geopolitice. Potrivit documentului, această abordare reprezintă o „restaurare de bun-simț” a priorităților americane și justifică o prezență militară susținută și de durată în regiune, nu una temporară.

De la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, o parte a analiștilor și liderilor politici au avertizat că retorica administrației evocă un imperialism modern în emisfera vestică. În primele luni de mandat, Trump a făcut referiri ambigue la recucerirea Canalului Panama și la posibile scenarii care implicau Groenlanda sau chiar Canada, declarații considerate de mulți drept provocatoare.

În ultima perioadă, discursul a fost dublat de acțiuni concrete. Prezența militară americană în Caraibe a crescut vizibil, iar amenințările cu intervenții terestre au căpătat o dimensiune reală odată cu operațiunea din Venezuela.

Capturarea și aducerea în Statele Unite a liderului venezuelean Nicolás Maduro a fost prezentată de administrația Trump ca o acțiune legitimă de securitate, dar a fost interpretată de numeroși observatori drept aplicarea practică a noii doctrine de influență. Trump a declarat public că Statele Unite vor prelua „controlul” asupra Venezuelei și a avertizat și alte state din regiune, acuzate că tolerează activitatea cartelurilor de droguri.

Acest episod a amplificat temerile că Washingtonul nu se limitează la un discurs simbolic, ci este dispus să folosească forța pentru a-și reafirma rolul dominant în America Latină.