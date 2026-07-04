O vacanță rezervată online poate ascunde riscuri la care mulți turiști nu se gândesc. Datele introduse atunci când cumperi un bilet de avion sau alegi o cazare pot deveni o sursă importantă de informații pentru infractorii cibernetici. Specialiștii în securitate avertizează că acestea pot fi folosite împotriva turiștilor, potrivit Fox News.

Unii turiști au primit mesaje de tip phishing care includeau detalii reale despre sejur, precum numele hotelului și data check-in-ului, fără să știe că informațiile lor ajunseseră în posesia infractorilor.

O rezervare pentru o vacanță nu conține doar numele turistului. În multe situații, companiile colectează mai multe date personale, printre care:

numele complet;

adresa de domiciliu;

numărul de telefon și adresa de e-mail;

perioada călătoriei;

date de plată;

informații din pașaport.

Separat, aceste detalii pot părea inofensive. Împreună, însă, pot oferi o imagine completă despre identitatea unei persoane, unde locuiește și perioada în care nu se află acasă.

Dacă un atacator cunoaște hotelul, perioada sejurului și alte detalii despre rezervare, poate trimite mesaje care par să vină chiar din partea unității de cazare.

Un exemplu frecvent este un mesaj prin care turistul este anunțat că plata nu a fost procesată și trebuie să introducă din nou datele cardului pentru a nu pierde rezervarea. Pentru că mesajul include informații reale despre călătorie, multe persoane îl pot considera legitim.

Infractorii pot folosi aceste informații și pentru alte tipuri de fraude, inclusiv apeluri false către membrii familiei, în care pretind că o rudă aflată în vacanță are nevoie urgentă de bani.

Faptul că o rezervare este făcută printr-o platformă cunoscută nu elimină complet riscurile. Industria turismului depinde de numeroși parteneri externi, de la hoteluri și servicii de suport până la furnizori de tehnologie, iar vulnerabilitatea poate apărea oriunde în acest lanț.

În ultimii ani, mai multe companii din domeniul călătoriilor au raportat incidente de securitate care au dus la expunerea unor date ale clienților. Printre informațiile afectate s-au numărat nume, date de contact, detalii despre rezervări sau programe de fidelitate.

Aceste date pot fi suficiente pentru ca un mesaj fals despre o presupusă problemă cu zborul, cazarea sau plata să pară credibil.

Experții recomandă câteva măsuri simple pentru reducerea riscurilor.

Verifică orice mesaj primit despre rezervare. Dacă primești o notificare prin care ți se cere să accesezi un link sau să introduci din nou datele cardului, intră separat pe site-ul oficial al companiei sau contactează direct hotelul ori compania aeriană.

Folosește, atunci când este posibil, un card de credit sau un card virtual pentru rezervări. Astfel, dacă datele cardului sunt compromise, riscurile sunt mai ușor de limitat.

Activează alertele pentru tranzacții și protejează conturile de călătorie cu parole unice și autentificare în doi pași.

Evită să păstrezi permanent în aplicațiile de turism copii ale pașaportului, documentelor personale sau cardurilor bancare dacă nu mai ai nevoie de ele.

O altă metodă recomandată este stabilirea unui cuvânt de siguranță cunoscut doar de familie. În cazul unui apel suspect în care cineva pretinde că o rudă are probleme și cere bani urgent, acest detaliu poate ajuta la identificarea tentativei de fraudă.