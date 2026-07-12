Războiul din Orientul Mijlociu se extinde. Gardienii Revoluţiei Islamice din Iran (IRGC) au anunțat oficial că au executat „atacuri de represalii” care au vizat direct baza aeriană „Prinţul Hassan” situată pe teritoriul Iordaniei, conform informațiilor transmise de presa de stat iraniană și preluate de CNN.

Această evoluție reprezintă o extindere periculoasă a ariei de conflict, implicând în mod direct infrastructura militară a unui stat vecin care operează respectiva bază aeriană prin intermediul forțelor sale aviatice.

Reprezentanții IRGC au oferit detalii despre operațiune printr-un comunicat difuzat de televiziunea IRIB. Potrivit sursei citate, armata ideologică a Iranului susține că a reușit să distrugă un centru de comandă şi control, dar și mai multe hangare destinate depozitării vehiculelor aeriene fără pilot din incinta bazei iordaniene.

Pentru realizarea acestor distrugeri, forțele iraniene au recurs la utilizarea a „mai multe rachete balistice”. Oficialii de la Teheran au subliniat că acțiunea militară de duminică dimineață reprezintă o ripostă directă la operațiunile executate anterior de către forțele armate ale Statelor Unite ale Americii, care vizaseră anterior obiective strategice iraniene de-a lungul coastelor sudice.

Presa de stat de la Teheran a transmis și un mesaj de amenințare fermă adresat Washingtonului, menit să descurajeze alte acțiuni de retaliere în regiune. „Declaraţia avertizează că orice alte atacuri ale SUA vor fi întâmpinate cu «reacţii mai puternice»”, a precizat IRIB în cadrul buletinelor informative.

În ciuda acestor avertismente severe, răspunsul partenerilor occidentali nu a întârziat să apară. Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a informat la scurt timp după incident că forțele sale au demarat deja o a treia rundă de lovituri tactice împotriva unor ținte din Iran.

Concomitent cu atacul cu rachete, componenta navală a Gardienilor Revoluției a trecut la acțiuni radicale în căile maritime internaționale. Autoritățile iraniene au decretat închiderea totală, „până la noi ordine”, a Strâmtorii Ormuz, o arteră comercială vitală pentru tranzitul global de resurse energetice. Decizia a fost luată imediat după ce militarii iranieni au executat focuri de avertisment în direcția unei nave cargou care, conform versiunii Teheranului, s-ar fi deplasat pe o „rută neautorizată”.

Informațiile furnizate de agențiile de presă AFP și Reuters, coroborate cu rapoartele CENTCOM, indică faptul că nava vizată este GFS Galaxy, un cargou de tip container ce naviga sub pavilionul Ciprului. Atacul iranian a provocat distrugeri majore la bordul ambarcațiunii, fiind raportate „daune semnificative la sala maşinilor”. Situația umană este de asemenea critică, un membru civil al echipajului fiind în prezent dat dispărut.

Echipajul a fost obligat să părăsească nava afectată

Gravitatea avariilor suferite de nava container în zona Strâmtorii Ormuz a transformat continuarea marșului într-o misiune imposibilă pentru marinari. Centrul de Operaţiuni Comerciale Maritime al Regatului Unit (UKMTO) a emis o alertă în care a confirmat că marinarii de pe GFS Galaxy au fost constrânși de circumstanțele dramatice să abandoneze nava în cursul dimineții de duminică.

Zona rămâne extrem de instabilă, monitorizată atent de forțele navale internaționale, în timp ce piețele globale urmăresc cu îngrijorare impactul blocării uneia dintre cele mai importante strâmtori maritime ale lumii.