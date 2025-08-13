Social Episcopia Oradea a preluat biserica preotului caterisit Ciprian Mega. El ridică una nouă







Final în saga dintre preotul Ciprian Mega și Episcopia Oradea. Duminică, preotul -caterisit Ciprian Mega a slujit și ultima Liturghie în biserica “Sf. Spiridon” din Oradea.Biserica pe care a construit-o cu bani din contribuția sponsorilor, a enoriașilor și din contribuția personală. Terenul nu era însă al lui. Biserica a fost arhiplină la ultima liturghie. Ciprian Mega a anunțat că prin fundația sa a început demersurile pentru construcția unui nou lăcaș. Preotul a fost evacuat prin decizia instanței din locașul de cult cu hramul. „Sfântul Ierarh Spiridon al Trimitundei” Oradea.

După ce a pierdut biserica în instanță, Ciprian Mega l-a chemat pe episcopul Sofronie să îi înmâneze cheiele. Episcopul nu a răspuns solicitării preotului cu care a fost în război.

"Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei aduce la cunoștința credincioșilor că, în ziua de 12 august 2025, a fost pusă în aplicare, prin executorul judecătoresc, decizia definitivă a instanței judecătorești privind evacuarea ocupantului abuziv din biserica cu hramul „Sfântul Ierarh Spiridon al Trimitundei” Oradea. Prin urmare, s-a efectuat preluarea în fapt și în drept a imobilului.În conformitate cu prevederile hotărârii judecătorești. S-a făcut inventarierea bunurilor existente în biserică și anexele acesteia. În prezența delegației conduse de părintele protopop Călin-Dănuț Ioniță – în reprezentarea Protopopiatului Oradea și a Parohiei Sfântul Ierarh Spiridon al Trimitundei Oradea. În lipsa fostului preot Ciprian-Romeo Mega", a transmis Episcopia Ortodoxă Oradea.