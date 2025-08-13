Social

Episcopia Oradea a preluat biserica preotului caterisit Ciprian Mega. El ridică una nouă

Episcopia Oradea a preluat biserica preotului caterisit Ciprian Mega. El ridică una nouă
Final în saga dintre preotul Ciprian Mega și Episcopia Oradea. Duminică, preotul -caterisit Ciprian Mega a slujit și ultima Liturghie în biserica “Sf. Spiridon” din Oradea.Biserica pe care a construit-o  cu bani din contribuția sponsorilor, a enoriașilor și din contribuția personală. Terenul nu era însă al lui. Biserica a fost arhiplină la ultima liturghie. Ciprian Mega a anunțat că prin fundația sa a început demersurile pentru construcția unui nou lăcaș. Preotul a fost evacuat prin decizia instanței din locașul de cult cu hramul. „Sfântul Ierarh Spiridon al Trimitundei” Oradea.

Biserica unde Ciprian Mega a slujit ultima Liturghie, arhiplină

Biserica unde Ciprian Mega a slujit ultima Liturghie, arhiplină

Preotul a rămas fără biserica pe care a construit-o

După ce a pierdut biserica în instanță, Ciprian Mega l-a chemat pe episcopul Sofronie să îi înmâneze cheiele. Episcopul nu a răspuns solicitării preotului cu care a fost în război.

"Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei aduce la cunoștința credincioșilor că, în ziua de 12 august 2025, a fost pusă în aplicare, prin executorul judecătoresc, decizia definitivă a instanței judecătorești privind evacuarea ocupantului abuziv din biserica cu hramul „Sfântul Ierarh Spiridon al Trimitundei” Oradea. Prin urmare, s-a efectuat preluarea în fapt și în drept a imobilului.În conformitate cu prevederile hotărârii judecătorești. S-a făcut inventarierea bunurilor existente în biserică și anexele acesteia.  În prezența delegației conduse de părintele protopop Călin-Dănuț Ioniță – în reprezentarea Protopopiatului Oradea și a Parohiei Sfântul Ierarh Spiridon al Trimitundei Oradea. În lipsa fostului preot Ciprian-Romeo Mega", a transmis Episcopia Ortodoxă Oradea.

Noua biserică construită de Ciprian Mega

Noua biserică construită de Ciprian Mega

 

Ciprian Mega face o nouă biserică cu sprijinul enoriașilor

"Ieri, 11 august, în ziua în care am fost evacuați din biserica zidită de noi, am început proiectul „Trimitunda”. E primul an în care – spre rușinea mea – am uitat însemnătatea acestei zile.Deși calendarele românești nu o menționează, în cele grecești, 11 august este zi de prăznuire: „Sfântul Spiridon din vară” – amintirea unei minuni săvârșite în insula Corfu.Am început demersurile pentru ridicarea bisericii “Schimbarea la Față”, în așezarea duhovnicească “Trimitunda”. Va fi locul în care rugăciunea, cultura și fapta bună se vor împleti, adunând oameni de aproape și din depărtări în lucrarea lui Hristos. Cei care doresc să devină ctitori pot să sprijine construcția prin contribuții:Fundația Sfântul Ierarh Spiridon al Trimitundei – Oradea", a anunțat încă de duminică Ciprian Mega.
Susțiătorii preotului -caterisit sunt gata să contribue la noul lăcaș de cult. "Nu pot contribui cu o suma mare,dar lunar voi ajuta cu atât cât pot.Mă bucur că ați luat aceasta decizie,daca ar fi așa mai mulți preoți,ar fi minunat.Curajul le lipsește.Dumnezeu să deschidă drumul tuturor", a anun'at o enoriașă.

