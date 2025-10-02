Enceladus, luna lui Saturn, ar putea adăposti viață extraterestră. Ce au descoperit oamenii de știință

Unul dintre sateliții lui Saturn, Enceladus, ar putea adăposti viață extraterestră în oceanele sale subglaciare, potrivit Agenției Spațiale Europene (ESA). Folosind datele colectate de sonda spațială Cassini, oamenii de știință au descoperit că aceste cristale de gheață „sunt pline de molecule organice complexe”.

Mai exact, cercetătorii au descoperit că cristalele de gheață care erup din crăpăturile din apropierea Polului Sud conțin molecule organice complexe, similare cu cele de pe Pământ.

Potrivit noului studiu, unele dintre aceste molecule ar putea face parte din lanțul de reacții chimice care pot duce la apariția vieții. Enceladus, una dintre Lunile planetei Saturn, are o sursă constantă de apă lichidă, o sursă de energie care provine din izvoare hidrotermale, elementele chimice ți molecule organice complexe potrivite pentru apariția vieții.

Enceladus are un diametru de 500 de kilometri și este a 6-a cea mai mare lună a lui Saturn. La suprafață, temperaturile sunt extrem de reci ce ajung la - 201 de grade.

În 2005, oamenii de știință au descoperit că un ocean uriaș cu apă lichidă, ascuns sub scoarța înghețată. Jeturi de apă erup ca niște gheizere prin crăpături în apropierea Polului Sud și, în timp ce unele cad înapoi la suprafață, altele evadează și formează un inel în jurul lui Saturn care trasează orbita Lunii.

Atunci când nava spațială Cassini a trecut prin inelele lui Saturn, a prelevat mostre din aceste granule de gheață și a descoperit că acestea prezentau semne ale unor reacții chimice complexe care ar putea fi asociate cu viața.

„Cassini detecta mostre de la Enceladus în timp ce zbura prin inelul E al lui Saturn. Descoperisem deja multe molecule organice în aceste cristale, inclusiv precursori ai aminoacizilor”, a explicat dr. Khawaja.

Însă unele dintre aceste particule aveau o vechime de sute de ani, așa că oamenii de știință nu puteau fi siguri dacă substanțele chimice din conținut fuseseră modificate de radiațiile solare.

Situația s-a schimbat în 2008, atunci când Cassini a trecut direct prin jeturile de apă ale lui Enceladus. Atunci, a adunat cristale de gheață cu ajutorul Cosmic Dust Analyser (CDA) chiar când acestea ieșeau din interiorul Lunii.

Sonda spațială Cassini a străbătut norul de particule cu viteză de 18 km pe secundă, reușind să adune cea mai proaspătă și mai rapidă cantitate colectată vreodată, ajutând pe oamenii de știință să separe apa de alte molecule interesante.

Pe Pământ, aceste molecule organice sunt implicate în lanțurile de reacții chimice care duc la apariția vieții, ceea ce ridică posibilitatea tentantă ca Enceladus să găzduiască viața.

ESA pregătește să lanseze o misiune către Enceladus, care va colecta mai multe particule de gheață de la Polul Sud și chiar va ateriza pe suprafața Lunii, informează dailymail.co.uk.