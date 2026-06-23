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Elevii transmit viitorului Guvern lista de priorități pentru educație. Ce măsuri cer pentru școli

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Elevii transmit viitorului Guvern lista de priorități pentru educație. Ce măsuri cer pentru școliConsiliul Elevilor. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Consiliul Național al Elevilor a solicitat marți viitorului Guvern să includă educația printre prioritățile mandatului și să adopte măsuri concrete pentru sistemul de învățământ. Reprezentanții elevilor cer intervenții în domenii precum transportul școlar, bursele, sprijinul pentru elevii vulnerabili și dezvoltarea infrastructurii educaționale.

Elevii transmit viitorului Guvern lista de priorități pentru educație

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Consiliul Național al Elevilor a prezentat principalele măsuri pe care le consideră necesare pentru școlile din România.

”În timp ce România traversează o nouă criză politică, educaţia nu poate deveni un subiect secundar. Consiliul Naţional al Elevilor solicită viitorului Guvern asumarea unor măsuri clare pentru şcolile din România: diminuarea efectelor măsurilor de austeritate; sprijin real pentru elevii din medii vulnerabile; transport şcolar funcţional; extinderea programului «Masă sănătoasă»; regândirea criteriilor pentru burse; acces echitabil la consiliere psihopedagogică”, arată reprezentanţii Consiliului Naţional al Elevilor.

Printre solicitările formulate se regăsesc și măsuri care vizează accesul elevilor la servicii de consiliere, precum și protejarea celor afectați de dificultăți sociale sau economice.

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guvernul Romaniei

guvernul Romaniei / sursa foto: dreamstime.com

Investiții și continuarea reformei din educație

Reprezentanții elevilor au cerut, de asemenea, continuarea investițiilor în infrastructura școlară și în procesul de digitalizare a sistemului de învățământ.

Totodată, Consiliul Național al Elevilor solicită finalizarea reformelor începute prin Legea nr. 198/2023 și implicarea elevilor în procesul de luare a deciziilor care îi privesc direct.

Mesaj către viitorul Guvern

Consiliul Național al Elevilor consideră că măsurile pentru educație trebuie construite pornind de la problemele reale din școli și din sălile de clasă.

”Elevii nu pot fi simple cifre într-un buget, iar şcoala românească nu mai are nevoie de promisiuni generale, ci de măsuri coerente, asumate şi construite pornind de la realitatea din clase. Pentru viitorul elevilor şi pentru viitorul acestei ţări, trebuie ridicate toate pânzele sus pentru educaţie”, au transmis aceştia.

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