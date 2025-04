Politica Elena Lasconi: Matematica electorală și planurile pentru finala prezidențială







Președinta USR și candidata la alegerile prezidențiale din acest an, Elena Lasconi, a spus de ce refuză să își retragă candidatura. Ea consideră că în turul doi al alegerilor prezidențiale ar putea intra George Simion, în condițiile în care lupta se va duce între liderul AUR și Nicușor Dan.

Elena Lasconi: O să avem o finală între Simion și Ponta sau între Antonescu și Ponta

Elena Lasconi a afirmat că îi apreciază experiența lui Traian Băsescu, ca răspuns la apelul public lansat de fostul președinte, care a solicitat un dialog între ea și Nicușor Dan înainte de alegerile din luna mai, dar că ea consideră că el „se teme, la fel ca foarte mulți, că o să avem o finală între Simion și Ponta sau între Antonescu și Ponta. Eu aș spune următorul lucru, el făcea apel la dialog să ne întâlnim urgent”.

Elena Lasconi subliniază lipsa unui dialog real cu ceilalți actori politici, afirmând că „nu are cu cine să vorbească” și că matematica electorală diferă de cea clasică. Lasconi îndeamnă la o gândire strategică, anticipând următorii pași și subliniind că, deși se discută mult despre cine ajunge în turul doi al alegerilor, nimeni nu analizează cine ar putea câștiga efectiv în finală.

„Eu nu am cu cine să vorbesc, credeți-mă. Nu simt că există un dialog din direcția aceea, plus că matematica electorală nu seamănă deloc cu matematica clasică. Și când spun asta aș vrea să vă gândiți un pas înainte. Întotdeauna când am un plan mă gândesc la ceea ce ar putea să urmeze. Gândiți-vă la un pas înainte. Noi discutăm foarte mult despre cine intră în turul 2, dar nu discută nimeni de cine câștigă în turul 2, dacă ajunge”, a afirmat Lasconi.

Elena Lasconi: Nicușor Dan nu ia nimic de la mine

Candidata la președinție consideră că retragerea lui Nicușor Dan din cursă ar duce la transferul voturilor acestuia către ea, dar invers nu ar fi valabil – dacă el s-ar retrage, Nicușor Dan nu ar câștiga voturile sale.

„Un lucru este foarte cert: că dacă s-ar retrage Nicușor Dan, eu de acolo pot să primesc voturi. Dacă mă retrag eu, Nicușor Dan nu ia nimic de la mine. Adică în momentul de față eu cred că un vot pentru Nicușor Dan, de fapt, ar însemna un vot pentru Simion și pentru Antonescu, nu pentru Ponta, pentru Simion și pentru Antonescu”, mai spune Elena Lasconi.

Lasconi consideră că în turul doi al alegerilor, într-un duel Simion-Nicușor Dan, Simion ar ieși învingător. Această opinie este bazată pe experiențele sale din anul precedent și pe sondaje care, în viziunea sa, nu reflectă realitatea.

„Întrebarea este: cine câștigă dacă intră în turul 2? (…) Eu vă spun că dacă ar intra Simion cu Nicușor, ar câștiga Simion. Și aici am o problemă. Asta este ce cred eu. Și vă spun din ceea ce am trăit de anul trecut, am văzut o grămadă de sondaje care nu reflectau realitatea”, a mai declarat preşedinta USR.

Alegerea între George Simion și Nicușor Dan: misiune imposibilă

Când a fost întrebată cu cine ar vota într-o posibilă finală prezidențială între George Simion și Nicușor Dan, Lasconi a evitat să ofere un răspuns direct, descriind situația ca fiind o „misiune imposibilă”.

Lidera USR, a evitat să dea un răspuns clar privind anularea buletinului de vot sau abținerea de la vot, exprimându-și totuși încrederea că nu va ajunge în această situație.

Elena Lasconi, săgeți către Nicușor Dan

Ea a criticat mitul „independentului” politic, vizându-l direct pe Nicușor Dan, candidatul independent susținut de USR.

„Uitați-vă puțin că este, așa, mitul ăsta al independentului și iarăși acum o să mă ia toată bula că îl atac pe Nicușor Dan. E atât de sensibil… Orice alte lucruri le-ai spune celorlalți candidați nu e o problemă, dar cu el trebuie să te porți, așa, cu foarte mare atenție”, a mai spus ea.

Lasconi l-a acuzat pe Nicușor Dan de lipsă de transparență, minciună frecventă, asocierea cu persoane controversate, inclusiv un pro-rus, și intenția de a promova oameni din trecut la Cotroceni, ridicând semne de întrebare asupra integrității sale.

„Eu vă spun că un om care minte frecvent cu lejeritate, care are persoane controversate în jurul lui, chiar un pro-rus, care spune că ar duce oameni ai trecutului la Cotroceni… trebuie să pui niște semne de întrebare”.

Lasconi a subliniat că echipa sa este formată din profesioniști și a insistat că nu va ceda presiunilor sistemului pentru a numi persoane nepotrivite în funcții importante, spre deosebire de alți candidați, pe care îi consideră vulnerabili la astfel de influențe.