El a dus mai departe „condeiul” lui Caragiale!

Tudor Mușatescu. Sursa foto: Wikipedia
Deși Caragiale a avut mai mulți copii și cel puțin doi dintre ei au cochetat cu literatura, nu au atins anevrgura „condeiului” lui „Nenea Iancu”. Dar cum literatura nu ține cont de moștenirea genetică, marele Caragiale a avut un urmaș pe măsură în persoana lui Tudor Mușatescu!

Tudor Mușatescu - geniul din Câmpulung Muscel

Tudor Mușatescu s-a născut la Câmpulung Muscel la 22 februarie 1903. Fiu de avocat și artistă, Tudor Mușatescu își va ferici amândoi părinții. Va obține trei licențe, Literele (Latina în principal), Filosofia și Dreptul.

Din studenție, va fi pasionat de scris. Încă din copilărie, la 9 ani, a realizat o revistă de umor. O multiplica folosind „tipare” cu literele încrustate în cauciu.Va fi căsătorit de două ori. Din a doua căsătorie, cu actrița Kitty Gheorghiu, de la Teatrul Național i s-a născut un fiul, actorul Bogdan Mușatescu.

Născut când făceau furori „Momentele” lui I. L. Caragiale, s-a consacrat înainte de moartea lui Mateiu Caragiale!

Tudor Mușatescu a venit pe lume când „Momentele” lui Caragiale făceau furori în Vechiul Regat! Caragiale a decedat în 1912, când Mușatescu avea 9 ani. Era, cel mult de vârsta „d-lui Goe”!

Tudor Mușatescu a rămas în conștiința publicului cu trei mari piese: „Titanic Vals” (1932), „...escu” (1933), „Birlic” (1934). Mateiu Caragiale, fiul lui Caragiale a murit pe 17 ianuarie 1936.

Tudor Mușatescu este cel mai demn urmaș, cultural vorbind al lui Caragiale. Spirache Necșulescu, din „Titanic Vals” este un biet funcționar din Câmpulung (prezența pălărierului Măgeanu slujește de criteriu al localizării) care reușeste să devină deputat, spre disperarea lui și entuziasmul celei de-a doua soții. Anonimul funcționar face el însuși o farsă cu testamentul, apropiindu-și fiica din prima căsătorie cu familia avută cu a doua soție, care alături de soacră îi disprețuiau fiica din căsătoria anterioară. Asta deși, fiica lui Spirache acceptă să își ajute sora vitregă într-o situație care ar fi putut fi total compromițătoare pentru ea.  Măcar acum, scena politică nu mai era populată de vreun Agamiță sau Farfuridi ori Cațavencu.

„...escu” la fel de actuală ca „O scrisoare pierdută” în mentalul colectiv românesc!

„...escu” reprezintă modul în care au evoluat copiii lui Spirache Necșulescu. Decebal Spirache Necșulescu va spune sinteza epocii și a politicii:

„Politica e ca moda! Evoluează, se schimbă, se preface. Și, după cum modei îi ești fidel schimbând-o, tot așa fidelitatea în politică nu e decât o nesfârșită serie de adultere!”

Farsa „Birlic”

Farsa „Birlic” tratează aventurile din Fălticeni ale  contabilului Perjoiu al cărui nume era dat de o noțiune turcească pentru asul de la jocul de cărți „Birlik”. Rolul primei reprezentații i-a revenit unui actor din generație cu Mușatescu, Grigore Vasiliu. Atât de mult s-a atașat de personaj, atât de apreciat a fost că de atunci, actorul și-a atașat la nume cognomenul „Birlic”.

Tudor Mușatescu ne-a lăsat o serie întreagă de aforisme, numite „mușatisme”. Marele dramaturg ne-a părăsit la 4 noiembrie 1970, la București.

