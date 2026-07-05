Egiptul se pregătește să primească o nouă tranșă de bani din partea Uniunii Europene, în valoare de 1,5 miliarde de euro. Sprijinul face parte din programul de asistență macrofinanciară de 5 miliarde de euro destinat susținerii economiei egiptene. Anunțul a fost făcut de ministrul egiptean de Externe, Badr Abdelatty, care a explicat că fondurile ar urma să ajungă la Cairo în următoarele zile, potrivit Reuters.

Oficialul egiptean a adăugat că suma rămasă, de 3 miliarde de euro, va fi împărțită în două plăți egale, fiecare de câte 1,5 miliarde de euro. Autoritățile egiptene estimează că ultima tranșă din acest pachet financiar ar putea fi transferată până în toamnă.

Până acum, Egiptul a primit 2 miliarde de euro prin acest mecanism de sprijin. Prima plată, în valoare de 1 miliard de euro, a fost făcută în ianuarie 2025, iar a doua tranșă, de aceeași valoare, a fost acordată la începutul acestui an.

Finanțarea este menită să sprijine economia Egiptului și face parte din cooperarea extinsă dintre Cairo și Bruxelles.

Programul de asistență macrofinanciară este inclus într-un pachet mai amplu de sprijin anunțat de Uniunea Europeană în 2024, cu o valoare totală de 7,4 miliarde de euro.

Din această sumă, 5 miliarde de euro reprezintă împrumuturi acordate în condiții avantajoase pentru susținerea stabilității economice a Egiptului.

La începutul acestui an, Egiptul a primit 1 miliard de euro de la Uniunea Europeană. În perioada respectivă, șefa CE a declarat că banii vor ajunge într-o regiune a lumii care are nevoie de sprijin pentru susținerea economiei.

„Această finanțare ajunge acolo unde este ceamai mare nevoie: stabilitate economică, democrație, sustenabilitate și stat de drept”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Egiptul a adoptat o serie de reforme menite să întărească stabilitatea economică, a realizat „pași concreți și credibili pentru respectarea mecanismelor democratice” și a continuat implementarea măsurilor asumate prin programul convenit cu Fondul Monetar Internațional (FMI).