Erling Haaland pare să fi avut un efect neașteptat asupra consumului de morcovi din Norvegia, producătorii locali raportând o creștere a vânzărilor în vara anului 2026, în perioada Cupei Mondiale de fotbal, potrivit Aftenposten.

Fenomenul a fost descris chiar de autoritățile agricole norvegiene drept un „efect Haaland”, pe fondul popularității atacantului și al campaniilor publicitare în care acesta promovează legumele produse în țara sa.

Haaland a fost unul dintre principalii jucători ai Norvegiei la turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic. Atacantul lui Manchester City a marcat șapte goluri în primele patru partide ale competiției și și-a condus echipa până în sferturile de finală, unde Norvegia a fost eliminată de Anglia, scor 1-2 după prelungiri.

Într-un raport săptămânal privind piața fructelor și legumelor, Landbruksdirektoratet, autoritatea norvegiană pentru agricultură, a consemnat că vara a fost una foarte bună pentru morcovii norvegieni.

Potrivit raportului citat de presa norvegiană, producătorii au asociat evoluția vânzărilor cu un „efect Haaland”, apărut după entuziasmul generat de parcursul Norvegiei la Cupa Mondială. Autoritatea a precizat, în același timp, că morcovii norvegieni au avut o calitate bună în această perioadă.

Nu există însă date care să demonstreze că întreaga creștere a vânzărilor a fost provocată exclusiv de fotbalist. Legătura este prezentată de producători și de autoritatea agricolă drept un factor favorabil într-un sezon în care cererea pentru legume norvegiene a fost ridicată.

Relația fotbalistului cu morcovii nu este nouă. Într-un interviu acordat companiei BAMA, unul dintre principalii distribuitori de fructe și legume din Norvegia, Haaland a vorbit despre importanța alimentației pentru performanța sportivă și despre preferința sa pentru alimente cât mai puțin procesate.

„Pe gust, nimic nu se compară cu legumele norvegiene. Nu știu dacă este vorba despre vreme, apă sau sol, dar simți diferența de gust”, a declarat Haaland pentru BAMA. Fotbalistul a spus și că este un mare consumator de morcovi, preferându-i în special pe cei produși în regiunea Jæren, zona în care a crescut.

Haaland a explicat că perioada copilăriei petrecută în apropierea fermelor l-a făcut mai atent la proveniența alimentelor. „Sunt din Bryne. Am crescut înconjurat de câmpuri și ferme. Vezi cum sunt cultivate legumele și vezi munca fermierului. Asta m-a făcut mai conștient de mâncarea pe care o consum”, a spus atacantul.

În vara lui 2026, Haaland a apărut alături de campionul olimpic la schi fond Johannes Høsflot Klæbo într-o campanie BAMA dedicată produselor agricole norvegiene. Reclamele au fost difuzate în perioada în care atenția publicului era concentrată asupra Cupei Mondiale.

Într-una dintre reclame, Haaland conduce un utilaj și mănâncă morcovi. Campania urmărea să încurajeze consumul de produse norvegiene de sezon și să pună în evidență munca fermierilor.

Potrivit publicației norvegiene Kampanje, campania BAMA în care au fost implicați Haaland și Klæbo a fost asociată cu o creștere de aproximativ 500 de tone a vânzărilor de morcovi. O analiză publicată ulterior de Sponsor Insight indică o creștere de 25% a vânzărilor, echivalentă cu aproximativ 500 de tone suplimentare.

Popularitatea fotbalistului pare să fi ajuns și în obiceiurile alimentare ale unor copii norvegieni. Presa locală a relatat despre părinți care au observat că cei mici au început să ceară morcovi după ce l-au văzut pe Haaland consumându-i.

Un exemplu citat de presa norvegiană este cel al unui băiat de șase ani care a ajuns să numească morcovii „bomboane Haaland”. Cazul a fost prezentat în contextul interesului crescut pentru fotbalist în timpul Cupei Mondiale.

Fenomenul se înscrie într-o strategie mai amplă de promovare a alimentelor produse în Norvegia. BAMA și Gartnerhallen au folosit în campaniile lor recente figuri sportive cunoscute pentru a încuraja consumul de legume de sezon. În 2026, campania lor a primit inclusiv o distincție pentru marketing orientat către alegeri alimentare mai sănătoase.

Cazul Haaland arată cum imaginea unui sportiv de top poate depăși zona competiției și poate fi folosită pentru promovarea unor produse de consum. În cazul Norvegiei, morcovul a devenit unul dintre simbolurile neașteptate ale campaniilor alimentare asociate atacantului.

Datele oficiale nu stabilesc că Haaland este singura cauză a creșterii vânzărilor. Ele arată însă că producătorii norvegieni au observat o evoluție favorabilă a pieței morcovilor în aceeași perioadă în care fotbalistul a fost intens prezent în reclamele pentru legume și a avut un parcurs remarcabil la Cupa Mondială.

Pe scurt, „efectul Haaland” este folosit în Norvegia pentru a descrie creșterea vânzărilor de morcovi asociată cu popularitatea fotbalistului și cu promovarea legumelor locale. Fenomenul a transformat preferința personală a unui star al fotbalului într-un instrument de marketing pentru producătorii norvegieni.