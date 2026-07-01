Rusia se confruntă cu o situație critică pe piața internă a carburanților, fiind obligată să apeleze la măsuri extreme pentru a acoperi deficitul de combustibil. Moscova a demarat importuri fără precedent de benzină pe cale maritimă din India, o decizie strategică menită să compenseze pierderile masive provocate de atacurile repetate ale dronelor ucrainene asupra infrastructurii energetice rusești, conform unor surse din industrie citate de Reuters.

Lipsa combustibilului se resimte deja puternic în numeroase regiuni ale Federației Ruse. În mai multe zone din țară, autoritățile au fost nevoite să introducă raționalizarea benzinei, la stațiile de alimentare s-au format cozi uriașe, iar prețurile la pompă au atins valori record. În acest context tensionat, reprezentanții Kremlinului au confirmat oficial că poartă negocieri intense cu diverse state pentru a asigura importuri de carburanți la prețuri considerate rezonabile.

Informațiile furnizate de sursele din industria de profil indică faptul că o cantitate de cel puțin 60.000 de tone de benzină a fost deja expediată din porturile indiene cu destinația Rusia. De asemenea, o altă sursă logistică susține că două nave petroliere de mari dimensiuni, fiecare având la bord o încărcătură estimată între 30.000 și 40.000 de tone de combustibil, se află în acest moment în plin tranzit maritim.

Totuși, planurile pe termen mediu ale Moscovei sunt mult mai ambițioase de atât. Surse din piață afirmă că strategia Rusiei prevede importul a aproximativ 400.000 de tone de benzină în fiecare lună. Această cantitate uriașă ar urma să provină din mai multe state partenere, inclusiv din Belarus, o țară vecină care a majorat deja considerabil livrările destinate pieței rusești.

Ugența acestor achiziții externe este accentuată de venirea verii. În perioada sezonului estival, consumul zilnic de benzină în Rusia depășește pragul de 110.000 de tone. Din acest motiv, orice oprire accidentală sau reducere a producției în rafinăriile interne provoacă perturbări majore și este resimțită aproape instantaneu de populație la nivelul întregii țări.

Până în acest moment, oficialii ruși nu au dorit să specifice care sunt rafinăriile din India care procesează și furnizează benzina trimisă către porturile rusești. De altfel, reprezentanții Ministerului Energiei din Federația Rusă și cei ai Ministerului Petrolului din India au refuzat să comenteze oficial aceste informații apărute în spațiul public.

Gravitatea situației a fost confirmată chiar de la cel mai înalt nivel. Președintele Vladimir Putin a recunoscut recent că atacurile cu drone ucrainene asupra rafinăriilor au provocat lipsuri de combustibil în mai multe regiuni, deși a afirmat că guvernul gestionează situația.

Pentru a contracara efectele acestor atacuri, Belarus și-a triplat aproape livrările feroviare de benzină către Rusia în prima jumătate a lunii iunie. În același timp, Parlamentul de la Moscova a acționat rapid pe plan legislativ, adoptând o serie de modificări fiscale speciale. Aceste noi reglementări permit acordarea de subvenții guvernamentale pentru importurile de combustibil, măsura fiind aplicabilă inclusiv pentru benzina adusă pe mare din India.

În ciuda problemelor logistice legate de benzină, colaborarea pe axa Moscova - New Delhi devine tot mai strânsă în sectorul energetic. Datele centralizate de companiile specializate în monitorizarea piețelor maritime, Kpler și LSEG, arată că importurile indiene de petrol rusesc au înregistrat un nou maxim istoric în luna iunie, evoluție favorizată și de tensiunile din Strâmtoarea Hormuz.

În prima lună de vară, țițeiul rusesc a ajuns să reprezinte mai mult de jumătate din volumul total de petrol importat de India. Livrările zilnice de materie primă dinspre Rusia au urcat până la aproximativ 2,7 milioane de barili pe zi, acesta fiind cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată în istoria relațiilor comerciale dintre cele două state.