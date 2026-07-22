Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că a purtat discuții cu liderul AUR, George Simion, atât înainte, cât și după moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Liderul social-democrat a afirmat că nu are „absolut nimic” împotriva AUR, dar a precizat că există rezerve față de o parte a conducerii formațiunii.

Declarațiile vin în contextul acuzațiilor lansate de George Simion privind presupuse negocieri pentru atragerea unor parlamentari AUR în sprijinul viitorului guvern.

Întrebat ce are împotriva AUR, liderul PSD a răspuns că nu există o problemă cu acest partid și a amintit că social-democrații au votat moțiunea de cenzură alături de formațiunea condusă de George Simion.

„Absolut nimic. Evident, când am văzut direcția. Noi am votat moțiunea cu cei de la AUR. Sondajele spuneau că peste 80% dintre români considerau că lucrurile merg într-o direcție greșită. Și atunci am luat această decizie bună pentru România. Acum lucrurile s-au oprit la jumătate”, a declarat Sorin Grindeanu, la un post TV.

Acesta a confirmat că a discutat cu George Simion în perioada crizei politice, înainte și după depunerea moțiunii de cenzură.

Grindeanu a respins ideea că PSD ar evita o colaborare cu AUR din cauza unor presiuni externe și a spus că rezervele sale țin de pozițiile exprimate de unii lideri ai partidului.

„Nimeni nu ne-a spus. Nu am niciun fel de teamă. Sunt lucruri care ne despart. Evident că ne apropie lucrurile care țin de patriotismul economic . Dar există anumite lucruri care țin de lipsa de încredere în anumiți lideri ai AUR”, a afirmat liderul PSD.

El a precizat că nu îi critică pe alegătorii AUR și că le respectă opțiunea politică, însă consideră că formațiunea trebuie să clarifice poziția unor lideri în chestiuni precum sancțiunile împotriva Rusiei.

Sorin Grindeanu a respins și acuzațiile privind existența unor negocieri pentru atragerea parlamentarilor AUR în sprijinul unui nou guvern.

Declarațiile vin după ce George Simion a susținut că deputatul AUR Mohammad Murad ar fi fost invitat la Vila Lac de Adrian Veștea și consilierul prezidențial Eugen Tomac, unde s-ar fi discutat despre posibilitatea ca o parte dintre parlamentarii AUR să voteze viitorul Executiv.

„Au luat parte la o discuție despre cum ar putea o parte dintre parlamentarii AUR să voteze Guvernul Veștea, de parcă noi am fi o tarabă”, a afirmat liderul AUR.

Simion a mai declarat că, în perioada negocierilor politice, a avut discuții atât cu președintele Nicușor Dan, cât și cu Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu și a reiterat că AUR nu va susține un guvern din care formațiunea nu face parte.