Ministerul Apărării Naționale (MApN) a respins informațiile apărute în mediul online potrivit cărora reprezentanți ai Federației Ruse ar fi venit în România, în 2023, pentru a inspecta unități militare. MApN a anunțat, prin intermediul platformei Inforadar, că afirmația este falsă și că mecanismele internaționale de verificare și control al armamentelor au fost prezentate într-o formă grav distorsionată.

Instituția a arătat că ultima activitate de verificare efectuată de Federația Rusă pe teritoriul României, în baza Documentului de la Viena 2011, a avut loc în anul 2021.

Reprezentanții Ministerului Apărării au transmis că arhitectura europeană de securitate a avut, timp de aproximativ trei decenii, un rol important în asigurarea transparenței și stabilității regionale.

Acest sistem a fost construit la nivelul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa și a avut la bază trei instrumente principale: Tratatul privind Cerul Deschis, Documentul de la Viena 2011 și Tratatul cu privire la forțele armate convenționale în Europa.

Tratatul cu privire la forțele armate convenționale în Europa a fost semnat în 1990 și ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 18 din 1992. România și Federația Rusă, la acel moment Uniunea Sovietică, s-au numărat printre statele semnatare.

Federația Rusă și-a suspendat participarea la tratat în anul 2007 și, din acel moment, nu și-a mai îndeplinit obligațiile care îi reveneau.

La 9 iunie 2023, Rusia a notificat Regatul Țărilor de Jos, în calitate de depozitar al tratatului, cu privire la decizia de retragere. Măsura a intrat în vigoare la 7 noiembrie 2023.

„Astfel, începând cu anul 2007, Federaţia Rusă nu a efectuat şi nu a primit inspecţii sub egida TCFE. România a suspendat la rândul său implementarea TCFE în anul 2023, ca parte a unui demers coordonat la nivelul Alianţei, venit pe fondul deciziei Federaţiei Ruse de a se retrage din Tratat. Efectele juridice pentru România s-au produs începând cu data de 14.12.2023, dată la care s-au suspendat obligaţiile asumate în nume naţional prin Tratat”, a precizat platforma Inforadar.

România și Federația Rusă sunt semnatare și ale Documentului de la Viena 2011. Acesta este un document politic, fără caracter juridic obligatoriu, adoptat în cadrul OSCE. Documentul prevede mai multe măsuri prin care statele participante urmăresc creșterea încrederii și a securității în domeniul militar.

Ministerul Apărării a anunțat că ultima activitate de verificare desfășurată de Federația Rusă în România în baza acestui document a avut loc în anul 2021. După declanșarea invaziei în Ucraina, la 24 februarie 2022, Federația Rusă nu a mai efectuat astfel de activități de verificare pe teritoriul României.

MApN a explicat că mecanismele internaționale menționate nu permiteau verificarea nelimitată a unităților militare, ci vizau doar anumite forțe și categorii de echipamente.

„Precizăm faptul că documentele menţionate anterior vizează, limitativ, anumite categorii de forţe, tipuri de unităţi militare şi categorii de echipamente (de exemplu, sub incidenţa TCFE intrau doar cinci categorii de armament: tancuri de luptă, elicoptere de atac, vehicule blindate, piese de artilerie şi avioane de luptă).

În ceea ce priveşte activităţile desfăşurate în baza TCD, ratificat de România prin Legea 23/1994, menţionăm că urmare a retragerii Federaţiei Ruse din Tratat în anul 2021, nu au mai fost executate zboruri de observare ale acesteia deasupra teritoriului României (ultimul zbor de observare al Federaţiei Ruse deasupra teritoriului României a avut loc în anul 2020)”, a mai transmis sursa citată.

În baza Tratatului privind Cerul Deschis, statele participante puteau efectua zboruri de observare deasupra teritoriilor celorlalte țări semnatare. Federația Rusă s-a retras din acest tratat în anul 2021. Din acel moment, nu au mai fost desfășurate zboruri rusești de observare deasupra României.

Ultima astfel de misiune efectuată de Federația Rusă în spațiul aerian românesc a avut loc în anul 2020. Ministerul Apărării a anunțat că informația potrivit căreia reprezentanți ai Federației Ruse ar fi inspectat unități militare românești în 2023 nu corespunde realității.

Instituția a criticat și modul în care au fost prezentate procedurile internaționale de verificare, arătând că acestea au un cadru juridic și reguli clar stabilite.