Canicula care afectează Europa modifică obiceiurile de consum și determină producătorii de băuturi să își adapteze strategiile. Cercetări recente și reprezentanți ai industriei arată că, după depășirea unui anumit prag de temperatură, consumatorii aleg mai rar băuturile alcoolice și se orientează către alternative răcoritoare, în contextul efectelor produse de caniculă, relatează Reuters.

Perioadele cu vreme caldă au fost asociate de-a lungul timpului cu o creștere a consumului de băuturi alcoolice. Totuși, datele analizate de cercetători arată că această tendință nu se menține atunci când temperaturile ating valori extreme.

Un studiu realizat de specialiști de la Universitatea California, ETH Zurich și North Carolina State University indică faptul că vânzările de alcool cresc doar până în jurul valorii de 32 de grade Celsius. Dincolo de acest prag, consumul începe să scadă, deoarece căldura excesivă îi determină pe oameni să evite alcoolul.

Cercetarea, bazată pe date privind vânzările din Statele Unite în perioada 2006-2023, mai arată că efectul este mai redus în zonele unde populația este obișnuită cu temperaturi foarte ridicate.

„În general, vremea caldă stimulează consumul. Dar există o limită, dincolo de care devine pur şi simplu prea cald pentru a mai fi confortabil”, a explicat Marten Lodewijks, preşedintele companiei de cercetare a pieţei băuturilor IWSR.

Valul de caniculă început în Europa pe 20 iunie a fost cel mai intens înregistrat până acum pe continent. Temperaturile ridicate au fost asociate cu mii de decese suplimentare, presiune asupra sistemelor medicale, dificultăți în producția de energie și probleme la nivelul infrastructurii.

În acest context, autoritățile europene din domeniul sănătății au recomandat populației să evite consumul de alcool, deoarece acesta favorizează deshidratarea și creșterea temperaturii corpului. La Paris, autoritățile au anunțat inclusiv restricții temporare privind vânzarea și consumul de alcool în magazine pe durata caniculei. Companiile din industrie încep, la rândul lor, să răspundă schimbării preferințelor consumatorilor.

Kristian Henningsen, director global pentru afaceri publice al producătorului danez Carlsberg, afirmă că temperaturile extreme au un efect diferit față de vremea caldă obișnuită.

„Temperaturile foarte ridicate îi determină pe oameni să rămână în interior, în loc să iasă în oraş pentru o bere”, a declarat acesta.

Carlsberg și-a extins deja portofoliul prin includerea unui număr mai mare de beri cu conținut redus sau fără alcool, dar și a băuturilor răcoritoare. Alți mari producători de bere și băuturi spirtoase au refuzat să comenteze impactul pe care schimbările climatice îl pot avea asupra activității lor.

Până acum, rezultatele financiare mai slabe ale industriei berii erau puse frecvent pe seama verilor reci sau ploioase. În prezent, și temperaturile excesiv de ridicate sunt considerate un risc pentru vânzări. Un important producător de bere a declarat pentru Reuters că evoluția vremii reprezintă unul dintre principalii indicatori utilizați în estimarea vânzărilor.

Schimbarea este observată și în comportamentul consumatorilor. David Lambert, un preot în vârstă de 59 de ani din Londra, spune că în timpul valului recent de căldură, când în estul Angliei s-a înregistrat temperatura record de 37,7 grade Celsius, a consumat mai puțin alcool. „Pur şi simplu nu poţi să bei. Alcoolul te face letargic, obosit şi lipsit de energie”, a spus acesta.

În același timp, unele baruri au constatat că oamenii continuă să iasă în oraș, însă preferă localurile cu aer condiționat și comandă mai des băuturi servite cu gheață. Analiștii Euromonitor apreciază că efectele temperaturilor extreme asupra industriei băuturilor vor fi mixte. Dacă reducerea consumului de alcool poate afecta vânzările, canicula poate influența și economia, agricultura și costurile de producție.

Totodată, unii specialiști consideră că o parte dintre consumatori ar putea ajunge să consume mai mult alcool pe fondul stresului provocat de schimbările climatice. Serviciul european Copernicus avertizează că episoadele de caniculă vor deveni mai dese și mai intense, iar climatologii apreciază că actualul val de căldură nu ar fi fost posibil fără încălzirea globală provocată de activitatea umană. Europa rămâne continentul care se încălzește în cel mai rapid ritm.