Editura Nemira și Mihaela Nicola, lanseazǎ volumul „Din priviri" și conceptul de outfluencer

Editura Nemira și Mihaela Nicola, lanseazǎ volumul „Din priviri" și conceptul de outfluencer
Editura Nemira a lansat miercuri, 5 noiembrie, la librăria Cărtureşti Verona, volumul de eseuri şi fotografie „Din Priviri", sub semnătura profesionistului de comunicare Mihaela Nicola.

Editura Nemira și Mihaela Nicola, lanseazǎ volumul „Din priviri” și conceptul de outfluencer

Cel de-al cincilea titlu al autorului propune o colecție inedită de “texte cochete și fotografii desculțe”, construită sub forma unei călătorii în cheie personală printre gânduri, stări, locuri și sentimente.

 

Imaginile incluse în acest volum au fost prezentate în cadrul expoziției personale „Fotografii care nu au apărut pe Instagram", vernisată în anul 2021 la Galeriile Cornel Forea şi curatoriată de Damian Florea. Textele asociate fotografiilor sunt concepute ca adagio reflexiv în cheie minimalistă, conducând cititorul printre revelații despre secrete, căsătorie, cireșe amare, matematică, geopolitică și amandine.

Autoarea consemnează cu grație și umor locurile comune care ne urmăresc cu fatalitate, dar și trăsăturile care ne fac remarcabili. Firul roșu al colecției urmărește un personaj recurent, neașteptat, pe care autoarea l-a propus ca delicată fronă la imaginile egocentrate care domină peisajul actual al comunicării pe rețelele de socializare.

Lansarea Din Priviri, în cheie inedită

„Mihaela Nicola revendică prin acest volum un alt tip de privire, una eliberată de tentația chipului și a perfecțiunii. Din priviri continuă și dezvoltă aici una dintre temele favorite ale autoarei, călătoria, îmbinând ironia și sarcasmul cu duioșia evocărilor personale sau aparent personale. Textul-gând este deopotrivă concluzie și poartă deschisă spre reflecție, spre o neobosită căutare a sensului aflat mereu, în lumea de azi, la granița dintre realitate și proiecție, dintre aparență și esență", a declarat Ana Lotts-Nicolau, director general al editurii Nemira.

Mihaela Nicola este CEO al companiei de comunicare TheGroup, autoare a volumelor de eseistică „Pe tocuri"- Nemira, 2007 și „Cu mănuși"- Humanitas, 2009, observator educat al formelor actuale de manifestare a comunicării în spațiul public, în care fenomenul “influencing” capătă o greutate din ce în ce mai pronunțată. “Mă consider mai degrabă un outfluencer, îmi place să asamblez contexte de gând și imagine pentru ca fiecare cititor să aibă revelația că este de fapt propriul său influencer.”- a declarant autoarea.

Lansarea Din Priviri s-a petrecut, de altfel, în aceeași cheie inedită precum volumul însuși, sub forma unui brunch atipic la librărie, prilej de conversație liberă, schimb de idei și bucuria redescoperirii aforismelor.

