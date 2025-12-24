Economia SUA și-a accelerat creșterea. Reducerea cheltuielilor statului are efecte pozitive

Economia SUA și-a accelerat ritmul de creștere în trimestrul al treilea al anului 2025, susținută de avensul cheltuielilor de consum și a exporturilor. Această creștere contrazice previziunile majorității economiștilor, mai ales ale celor de stânga, demonstrând încă o dată că reducerea intruziunii statului în economie are efecte pozitive, chiar dacă SUA se confruntă cu o inflație persistentă.

Cea mai mare economie din lume a crescut cu o rată anuală de 4,3% în al treilea trimestru al anului 2025, față de 3,8% în trimestrul precedent. Este o creștere mult mai mare decât estimaseră criticii de stânga ai politicilor administrației Trump și cea mai puternică creștere din ultimii doi ani.

Raportul cu privire la creșterea PIB, care fusese amânat de închiderea guvernului SUA, scoate în evidență o economie care se însănătoșește după politicile socialiste ale administrației Biden, pe fondul schimbărilor din politicile comerciale și de imigrație și în ciuda inflației persistente, dar ajutată decisiv de reduceri ale cheltuielilor guvernamentale.

Astfel, în ciuda discuțiilor interminabile despre tarife, folosite de Donald Trump mai degrabă ca instrument de negociere geopolitică, și care au afectat importurile și exporturile, economia SUA și-a menținut un avans solid, depășind multe previziuni pesimiste.

„Aceasta este o economie care a sfidat așteptările pesimiste practic de la începutul anului 2022”, a declarat Aditya Bhave, economist senior la Bank of America.

Cifra generală de creștere pentru al treilea trimestru al anului a fost mult mai puternică decât se aștepta, majoritatea analiștilor anticipând un ritm anual de aproximativ 3,2%.

Creșterea PIB a fost susținută de cheltuielile de consum, care au crescut cu o rată anuală de 3,5%, comparativ cu 2,5% în trimestrul precedent, în ciuda unei piețe a muncii în scădere și pe fondul creșterii cheltuielilor gospodăriilor pe servicii de asistență medicală.

Importurile - care contribuie la creștere - au continuat să scadă, arătând că taxele pe mărfurile care intră în SUA impuse de președintele Donald Trump în această primăvară au efectul dorit - acela de a reduce dependența economiei SUA de importuri.

Între timp, exporturile, care scăzuseră brusc, și-au revenit, crescând cu 7,4%.

De asemenea, și cheltuielile guvernamentale și-au revenit, dar în domenii care contează pe termen lung, cum ar fi cheltuielile pentru apărare.

Aceste câștiguri au contribuit la depășirea încetinirii investițiilor de afaceri, inclusiv în proprietatea intelectuală, și a unei piețe imobiliare care se confruntă cu dificultăți sub povara ratelor dobânzilor încă ridicate, care au accentuat problemele de accesibilitate și constrângerile legate de ofertă.

Michael Pearce, economist-șef american la Oxford Economics, a declarat că economia este bine poziționată în perspectiva anului 2026, când va începe să simtă impulsul obținut de reducerile de impozite și de recentele măsuri ale băncii centrale americane de a reduce ratele dobânzilor.

„Măsurile subiacente sunt în concordanță cu o expansiune solidă”, a spus el.

Într-o postare pe rețelele de socializare, Donald Trump s-a arătat încântat de aceste cifre, spunând că tarifele sale au fost responsabile.

Problematică rămâne problema inflației, generată de politicile socialiste ale administrației anterioare, care a făcut ca, în al treilea trimestru, indicatorul preferat al inflației de către Fed, indicele prețurilor cheltuielilor de consum personale, să crească cu 2,8%, comparativ cu 2,1% în trimestrul precedent, potrivit raportului.