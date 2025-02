Economie Economia României, o mare surpriză. Analiza de la Harvard care dă totul peste cap







Economiștii de la renumita universitate Harvard afirmă că economia României se situează pe locul 19 în clasamentul celor mai complexe și sofisticate economii la nivel mondial. De asemenea, aceștia estimează o creștere medie de 2,9% a economiei până în anul 2030.

România, pe locul 19 în clasamentul făcut de Harvard

Economia României se situează pe locul 19 în clasamentul celor mai complexe și sofisticate economii din lume, fiind aproape de Italia (locul 16), China (17) și Franța (18), conform analizei realizate de The Atlas of Economic Complexity, o cercetare a renumitei Universități Harvard. Cele mai recente informații incluse în studiu se referă la anul 2020, primul an afectat de pandemie, conform Ziarului Financiar și Mediafax.

Indicatorul analizat – complexitatea unei economii – evaluează nu doar nivelul de dezvoltare al unei țări, ci și tipurile de produse și servicii pe care le produce, precum și gradul de sofisticare al acestora, în special în ceea ce privește exporturile.

Economia României, o îmbunătățire constantă în clasamentele internaționale

În cazul României, se observă o îmbunătățire constantă în clasamentele internaționale, avansând de pe locul 24 în 2017 la locurile 23, 21 și apoi 19 în anii următori. Totuși, economia românească a început să crească de la o poziție mult mai joasă, ocupând locul 39 la începutul anilor 2000. Aderarea la Uniunea Europeană în 2007 și deschiderea granițelor au avut un impact semnificativ asupra dezvoltării României.

Într-adevăr, este bine cunoscut faptul că la începutul anilor '90, când România ieșea din comunism, țara era un important exportator de îmbrăcăminte și încălțăminte, produse realizate în sistem de lohn, cu o valoare adăugată minimă. Aceste bunuri reprezentau o treime din exporturile naționale. Între timp, sectorul auto a cunoscut o dezvoltare semnificativă în urmă cu peste 10-15 ani. Recent, domeniile electronicelor, electrocasnicelor și IT-ului au început să câștige din ce în ce mai mult teren. Este clar că economia a devenit mai diversificată și complexă.

Mărimea PIB-ului nu este singurul factor relevant în clasamentul Harvard

Potrivit datelor din The Atlas of Complexity, cele mai avansate economii la nivel global sunt Japonia (locul 1), Elveția (2), Germania (3), Coreea de Sud (4) și Singapore (5). Țările din regiune se descurcă de asemenea foarte bine, Cehia ocupând locul 6, iar Ungaria locul 9. În contrast, Polonia, cea mai dezvoltată economie din zonă, se află pe locul 26, demonstrând că mărimea PIB-ului nu este singurul factor relevant. Analiza include un total de peste 130 de țări din întreaga lume.

„România este o ţară cu venituri peste medie (upper middle income – trad.), este a 44-a cea mai bogată economie după PIB per capita dintre cele 133 studiate, cu o valoare de 12.915 dolari în 2020. În ultimii cinci ani, PIB per capita a crescut în medie cu 3,9%, peste media regiunii”, conform aceleiaşi surse.

Prognoza: PIB-ul României va crește în medie cu 3,5% până în 2030

Economiștii de la Harvard estimează că, în următorii zece ani, până în 2030, economia va înregistra un ritm mediu anual de creștere de 2,9%. De asemenea, PIB-ul per capita va crește, în medie, cu 3,5% în această perioadă.

„Creşterea va putea fi obţinută prin folosirea succeselor actuale şi a know-how-ului dobândit pentru a dezvolta producţia unor bunuri cu mai mare complexitate. Momentan, România este a 19-a cea mai complexă economie, conform Economic Complexity Index (ECI). Comparativ cu acum un deceniu, economia a devenit mai sofisticată”.

Harvard: Economia României, o creștere de 2,9% până în 2030

Economiștii de la prestigioasa universitate americană afirmă că România dispune de o economie mai avansată decât s-ar fi anticipat în raport cu nivelul său de dezvoltare. Până în anul 2030, economia locală va continua să se dezvolte, cu un ritm de 2,9%, ceea ce o va plasa în prima jumătate a clasamentului.

„Complexitatea economiei României a crescut, astfel că în decurs de un deceniu ţara a urcat nouă poziţii în top. Acest lucru a fost posibil pentru că pe plan local, în ultimii 15 ani, jucătorii economici au realizat 51 de produse noi”, conform analiștilor de la renumita universitate, România exportă o varietate de produse, printre care se numără cele din domeniul IT&C, automobilele și componentele acestora, echipamentele electrice, produse destinate sectorului de transport, precum și alimentele și produsele agricole.