Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a emis decizia de expropriere pentru imobilele proprietate privată aflate pe traseul Drumului Expres Focșani-Brăila, unul dintre proiectele importante de infrastructură rutieră din România. Viitorul drum va avea 73,5 kilometri și va conecta Autostrada Moldovei A7 cu infrastructura rutieră din zona Brăila și Galați și cu principalele direcții către Tulcea și Constanța.

Prin Decizia de expropriere nr. 117 din 1 septembrie 2026, imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul viitorului drum expres au trecut din proprietatea persoanelor fizice sau juridice în proprietatea publică a statului român.

În total, sunt vizate 3.297 de imobile, cu o suprafață cumulată de 8.557.483 de metri pătrați. Pentru aceste proprietăți, valoarea totală a despăgubirilor este de aproape 36 de milioane de lei. Procedura de expropriere fusese aprobată anterior de Guvern, în baza variantei finale a studiului de fezabilitate.

Drumul Expres Focșani-Brăila va traversa județele Vrancea și Brăila. În Vrancea, traseul trece prin localitățile Slobozia Ciorăști, Milcovul, Gologanu, Vulturu și Măicănești. În județul Brăila sunt incluse localitățile Salcia Tudor, Scorțaru Nou, Măxineni, Romanu, Siliștea, Vădeni și Cazasu.

Decizia de expropriere urmează să fie comunicată primăriilor localităților aflate pe traseu.

Proiectul este prevăzut în Planul Investițional 2021-2030 și în Master Planul General de Transport al României sub denumirea DEx 6 „Milcovia Expres”.

Cu o lungime de 73,5 kilometri, Drumul Expres Focșani-Brăila va fi cel mai lung tronson de drum de mare viteză construit în România în cadrul unui singur contract. Proiectul este în prezent în etapa de proiectare.

Noul drum expres va asigura conexiunea dintre Autostrada Moldovei Ploiești-Pașcani (A7), Podul peste Dunăre de la Brăila și Drumul Expres Brăila-Galați.

Traseul va permite, de asemenea, conectarea cu direcțiile către Tulcea și Constanța, integrând noua șosea în rețeaua de drumuri de mare viteză din estul și sud-estul țării.

Pe traseul dintre Focșani și Brăila sunt prevăzute 57 de structuri, respectiv poduri și viaducte.

Proiectul include și șase noduri rutiere: Nodul Focșani, la intersecția cu A7, nodurile Milcovul, Măicănești, Corbu și Siliștea, precum și nodul rutier Brăila, la intersecția cu Drumul Expres Buzău-Brăila.

Vor fi construite și două parcări de scurtă durată. Proiectul prevede, de asemenea, un spațiu de servicii cu zonă rezervată pentru o benzinărie și spații destinate comerțului și alimentației publice.

Contractul pentru proiectarea și execuția Drumului Expres Focșani-Brăila are o valoare de 4,29 miliarde de lei și este finanțat prin Programul Transport 2021-2027.

Lucrările vor fi realizate de asocierea SA&PE Construct SRL, în calitate de lider, Tehnostrade SRL, Spedition UMB și Arcada Company SA. Durata contractului este de 42 de luni, dintre care șase luni sunt prevăzute pentru proiectare și 36 de luni pentru execuția lucrărilor.

„Proiectul urmărește dezvoltarea infrastructurii rutiere în raport cu creșterea cererii de transport și este estimat să contribuie la reducerea timpilor de călătorie și a blocajelor, precum și la creșterea siguranței și confortului participanților la trafic. Sunt avute în vedere și reducerea numărului de accidente, a emisiilor poluante și a costurilor de operare”, a transmis CNIR.