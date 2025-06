EVZ Special Dr. Alexandra Filip, Beauty Concept Clinic, la Gala Capital: „Pun suflet în tot ceea ce fac”







„Top 100 Femei de Succes” este mai mult decât o gală. Este o inițiativă care, an de an, sprijină vizibilitatea femeilor performante din România și le oferă o platformă de recunoaștere națională. Dr. Alexandra Filip, fondatoarea deschis Beauty Concept Clinic, din Cluj, a primit în cadrul evenimentului din 19 iunie „Premiu pentru profesionalism și leadership medical în domeniul esteticii”.

„Pun suflet în tot ceea ce fac și astfel a apărut și antreprenoriatul în cazul meu. Și în fiecare zi am parte de momente de duioșie prin faptul că trebuie să demonstrăm foarte multă empatie în munca cu pacienții noștri. Nu este vorba doar despre un sistem privat sau despre antreprenoriat, este vorba și despre pacienții de la spitalul de stat, acolo unde am lucrat înainte de a deveni antreprenor. Și cred că cele două activități se intersectează foarte bine și sunt necesare ca să putem să ducem medicina la un alt nivel”, a declarat Dr. Alexandra Filip, fondatoarea deschis Beauty Concept Clinic, pe scena Capital.

Le un nivel de empatie

Femeia de afaceri a vorbit apoi despre spitalul multidisciplinar, un nou proiect la care lucrează pentru a le oferi pacienților o abordare completă, modernă și personalizată a sănătății și a stării de bine.

„Acel spital îl consider o promisiune, pentru că vrem să schimbăm ceva într-un sistem din care am plecat și pe care îl consider oarecum cu minusuri multe, nu aș spune chiar defect. Dar sunt foarte multe lipsuri, foarte multe minusuri și cred că putem să ducem medicina la un alt nivel, la un nivel de empatie în care pacientul să se regăsească, să nu se bată la uși, să regăsească soluții prin echipe multidisciplinare care se ajută reciproc, nu se resping reciproc. Astfel încât să putem ajunge foarte ușor la rezultate bune, să putem ajunge foarte ușor la diagnostice clare și să putem trata pacienții”, a subliniat antreprenoarea.

Încrederea oamenilor

Alexandra Filip este un cunoscut medic chirurg estetician și o femeie de afaceri importantă în domeniu. Ea a deschis Beauty Concept Clinic, din Cluj, în anul 2020, business despre care spune că este cel mai mare succes al carierei sale. „Pacienții au început să revină și acela a fost semnul clar că am câștigat încrederea oamenilor și că viziunea mea prinde viață”, a declarat dr. Alexandra Filip.

După mulți ani de experiență a învățat că frumusețea nu este doar despre estetic sau aparență. În opinia ei, frumusețea adevărată înseamnă și atitudine, comportament, modul în care te porți cu cei din jur și felul în care gândești. „Poți fi impecabil din punct de vedere vizual, dar, dacă nu ai căldură, empatie și respect în interior, frumusețea rămâne incompletă. Pentru mine, este un echilibru între exterior și interior, dincolo de haine, branduri sau machiaj. E vorba despre energie, autenticitate și cum reușești să lași ceva bun în urma ta”, adaugă femeia de afaceri.

Cu o investiție inițială de peste 1,2 milioane de euro, clinica a fost echipată de la bun început cu aparatură modernă. De asemenea, în 2023, s-au alocat 200.000 de euro pentru achiziționarea de echipamente noi, iar popularitatea serviciilor oferite de Beauty Concept Clinic a crescut semnificativ și au existat din ce în ce mai multe solicitări.

Beauty Concept Clinic, de la obiective curajoase la rezultate remarcabile

„Rețeta succesului clinicii noastre se bazează pe comunicare clară, profesionalism și asumarea responsabilității”, mai spune dr. Alexandra Filip. „Știm exact ce trebuie făcut, când și pentru cine, iar această organizare se reflectă direct în rezultatele noastre. Comunicarea și transparența dintre pacient, medic, asistent și întregul personal medical sunt, dacă îmi permiteți, adevărați piloni ai activității noastre”, mai spune antreprenoarea.

Un alt ingredient important în rețeta Beauty Concept Clinic este dorința continuă de perfecționare. Dr. Alexandra Filip participă constant la congrese și cursuri internaționale, ceea ce îi permite să aducă mereu cele mai noi practici în clinică. „De asemenea, sunt și trainer pentru cea mai mare și veche companie de produse injectabile, ceea ce îmi oferă acces direct la inovații și expertiză de top în domeniu”, completează femeia de afaceri.

Pentru următorii ani, ea și echipa de la Beauty Concept Clinic și-au propus să dezvolte un proiect de amploare: un spital nou, conceput ca un centru integrat și multidisciplinar. „Ne dorim ca în acest spațiu să aducem laolaltă mai multe discipline medicale, alături de domeniul esteticii, care este deja parte din activitatea noastră actuală. Vrem să oferim pacienților o abordare completă, modernă și personalizată a sănătății și a stării de bine”, menționează dr. Alexandra Filip.

În ajutorul celor care au nevoie

Nu este singura dezvoltare pe care medicul o are în vedere – un vis care o însoțește de mult timp este să înființeze o asociație prin care să poată trata cazuri în mod benevol, în special femei care au suferit diverse intervenții cum ar fi mastectomiile, adică operația sânilor după cancer, și care au nevoie de reconstrucție mamară.

„Vreau, de asemenea, să sprijin pacienții care nu își permit intervenții considerate «estetice», dar care, din punct de vedere funcțional, sunt absolut necesare”, mai spune antreprenoarea. Un alt exemplu oferit de ea este blefaroplastia superioară, care, deși este clasificată ca o intervenție estetică, în unele cazuri afectează serios câmpul vizual și calitatea vieții.

„Prin această asociație aș putea prelua cazuri în mod voluntar și oferi sprijin persoanelor care au cu adevărat nevoie de aceste intervenții. Mi-aș dori să redau încrederea și demnitatea pacienților care au nevoie de ajutor, dar nu au acces la el. Este un proiect de suflet, pe care mi-l doresc enorm și în care cred cu toată convingerea”, declară dr. Alexandra Filip.