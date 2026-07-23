Un accident între două tramvaie s-a produs miercuri pe Podul Erasmus din Rotterdam, Olanda. În urma impactului, 15 persoane au fost rănite, dintre care una este în stare gravă, potrivit AFP.

Coliziunea s-a produs în jurul orei locale 11:00, când un tramvai care circula dinspre centrul orașului a intrat în alt tramvai aflat pe traseu. Înregistrările video de la locul accidentului surprind impactul dintre cele două tramvaie, în urma căruia ambele vehicule au fost grav avariate.

La locul accidentului au fost trimise mai multe echipaje de intervenție, inclusiv un elicopter medical. Circulația pe Podul Erasmus a fost suspendată temporar pentru a permite desfășurarea operațiunilor de salvare și cercetarea împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Compania de transport public RET a transmis un mesaj după incident.

„Am văzut imaginile şi suntem profund şocaţi. Ne exprimăm regretul faţă de victime şi pasagerii prezenţi”, a transmis operatorul de transport.

Autoritățile din Rotterdam au anunțat inițial că 19 oameni au fost răniți, însă ulterior au revizuit bilanțul la 15 victime. Una dintre acestea se află în stare gravă.

Podul Erasmus, unul dintre cele mai cunoscute poduri din Rotterdam, face legătura între partea de nord și cea de sud a orașului, peste fluviul Nieuwe Maas.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs coliziunea dintre cele două tramvaie.

În luna mai, două tramvaie s-au ciocnit frontal în orașul german Düsseldorf, iar peste 50 de persoane au fost rănite în urma impactului. Accidentul s-a produs într-o zonă intens circulată din vestul Germaniei. La fața locului au intervenit echipaje de pompieri, ambulanțe și poliție, care au acordat primul ajutor victimelor și au organizat transportul răniților către spitale.

Potrivit serviciilor de urgență, 28 de persoane au fost transportate la spital, iar alte 28 au primit îngrijiri medicale la locul accidentului, după ce au suferit răni ușoare.

Poliția germană a deschis o anchetă pentru a stabili cauzele și împrejurările în care cele două tramvaie au ajuns să se ciocnească frontal.