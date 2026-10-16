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Două statui monumentale ale lui Ramses al II-lea, descoperite de un agricultor în Egipt

Două statui monumentale ale lui Ramses al II-lea, descoperite de un agricultor în Egipt
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Din cuprinsul articolului

Două sculpturi monumentale atribuite faraonului Ramses al II-lea, alături de un bloc de granit inscripționat cu hieroglife, au fost descoperite în apropierea satului Behbeit El-Hagar, din guvernoratul Gharbia, Egipt, potrivit cairoscene.com.

Statuie lui Ramses al II-lea, găsite de un țăran care-și săpa pământul

Ministerul egiptean al Turismului și Antichităților a anunțat descoperirea pe 14 octombrie, precizând că cercetările arheologice vor continua în zonă.

Vestigiile au fost găsite în urmă cu câteva luni de un agricultor care își lucra terenul. Acesta a alertat autoritățile competente, iar specialiștii Consiliului Suprem al Antichităților au intervenit pentru examinarea și recuperarea pieselor.

Cum au fost identificate statuile

Una dintre descoperiri este un cap sculptat în piatră, cu o înălțime de aproximativ 1,60 metri, care poartă coroana dublă a faraonului. Potrivit arheologilor, fragmentul ar fi aparținut unei statui de aproximativ 8,5 metri înălțime.

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Ipoteza este susținută de identificarea unei alte părți a sculpturii, pe care se mai păstrează inscripționat unul dintre titlurile regale ale lui Ramses al II-lea.

În apropiere a fost găsită o a doua statuie, cu o lungime de aproximativ 2,4 metri. Sculptura nu mai are picioarele și soclul, însă capul s-a păstrat într-o stare considerată bună de specialiști și prezintă coiful tradițional Nemes, asociat faraonilor egipteni.

statuie Ramses

statuie Ramses

Arheologii au identificat și un bloc de granit lung de 1,30 metri, pe care sunt gravate două titluri regale atribuite lui Ramses al II-lea: „Regele Egiptului de Sus și de Jos” și „Fiul lui Ra”.

Statuile lui Ramses, în zona unui templu al lui Isis

Ministrul egiptean al Turismului și Antichităților a salutat descoperirile, apreciind că acestea pot contribui la o mai bună înțelegere a istoriei regiunii Behbeit El-Hagar. Zona este cunoscută pentru vestigiile unui important templu dedicat zeiței Isis.

Autoritățile au anunțat că vor continua săpăturile și vor analiza relația dintre cele două sculpturi, blocul inscripționat și situl arheologic din care ar putea proveni.

Ministerul a evidențiat și rolul agricultorului care a semnalat prezența vestigiilor, considerând intervenția sa un exemplu al contribuției comunităților locale la protejarea patrimoniului cultural.

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